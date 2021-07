México figura en el espacio con su nanosatélite enviado por SpaceX

Denominada como la misión Transporter-2, utilizando un cohete Falcon-9 de SpaceX, la compañía de Elon Musk, puso en órbita, el nanosatélite D2/Altacom-1 del consorcio internacional Hyperactive, integrado por Nano Avionics, Dragonfly Aerospace y la empresa poblana Space JLTZ.

La intención de esta misión es básicamente educativa pues diversas universidades y organismos tendrán acceso a datos y tecnología para formarse en habilidades que son muy valoradas en la actualidad.

Asimismo, el consorcio explicó que el D2/Atlacom-1 es un nanosatélite de observación de la Tierra que cuenta con un sensor hiperespectral que permite obtener procesamiento de imágenes captadas desde el espacio y estará orientado a beneficiar a sectores como el agroalimentario, automovilístico, transporte, infraestructura, inversionista, seguridad, gubernamental, entre muchos otros.

A detalle, uno de los proyectos se realizará como parte de un convenio entre la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), mismo que, afirmaron, representa un hito de liderazgo en investigación, para avanzar a una mejor planificación del uso de la tierra, una cadena de suministros cada vez más sostenible, conservación de recursos naturales, resiliencia ante desastres, y reducción de costos.

Dentro de los múltiples propósitos del D2/Atlacom-1 es dar seguimiento al objetivo de Space JLTZ que es democratizar la tecnología y sistemas espaciales dando pie al desarrollo de capital humano así como fomentar el acceso a soluciones tecnológicas para diversos sectores. En este sentido se han formulado proyectos con diversas universidades para fomentar la profesionalización y la investigación en herramientas espaciales, principalmente para generar beneficios para el planeta Tierra.

Este lanzamiento es un paso contundente a la formación de la nueva era espacial mexicana pues se trata del primer satélite con fines comerciales al servicio de una empresa mexicana pero con aplicación en todo el mundo, catalizando el mercado en nuestro país y fortaleciendo la competitividad en el sector. "Hoy México se vuelve un referente en Latinoamérica para el desarrollo comercial de aplicaciones espaciales", afirmó Hyperactive.

Al respecto José Luis Terreros Corrales, CEO de Space JLTZ comentó que el D2/Atlacom-1 es el inicio de un gran proyecto que busca llevar a México a la vanguardia tecnológica espacial, que permita vinculación con diferentes organismos, empresas y países que compartan el entusiasmo por trascender en los productos relacionados con el espacio.

"Con el D2/Atlacom-1 en órbita, México contará con competencia en este sector y desarrollará programas académicos que amplíen el conocimiento y aplicación en el espacio, los sectores económicos obtendrán mejores resultados con herramientas tecnológicas, el uso y manejo de la información espacial será cada vez más utilizada con diferentes propósitos dando pie a nuevos planteamientos, dando pie a la nueva era espacial mexicana", dijo Terreros.

First and second SpaceBEE clusters, D2/AltaCom-1, LEMUR 1, NewSat-22, and YAM-2 deployed. pic.twitter.com/uX15mT1PrX