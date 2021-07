Policía descubre que es grabado y pone música de Taylor Swift; derechos de autor lo protegen

La escena, de lo más surrealista, ocurrió este martes frente a los juzgados de Oakland, donde un grupo de ciudadanos protestaba por la muerte de un afroamericano a manos de la Policía, en la vecina San Leandro el año pasado, y el video que la recrea fue publicado finalmente este jueves por el portal online The Verge.

En este se puede ver cómo uno de los policías que protegía los juzgados está discutiendo con un manifestante y, cuando se da cuenta de que otra persona le está grabando con el celular, saca el teléfono de su bolsillo, pone la canción de Taylor Swift "Blank Space" al máximo de volumen y se guarda el aparato en el uniforme.

Cop Plays Taylor Swift to Prevent Video Sharing of Him Harassing Protesters ‼️

A cop demanded we move #Justice4StevenTaylor banners. We asked him why. He pulled out his phone & played a Taylor Swift song.

“You can record all you want, I just know it can’t be posted to YouTube." pic.twitter.com/avpf1LUvCd