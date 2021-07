Las direcciones del Ayuntamiento de Lerdo implementan operativo por lluvia

Las direcciones operativas del Ayuntamiento de Lerdo, encabezadas por la dirección de Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, implementaron un operativo de vigilancia este primero de julio, por la precipitación de lluvia registrada durante la mañana de este jueves y en donde se pronostica la caída de lluvia ligera durante la tarde noche de este mismo día.

Personal de la dirección de Tránsito y Vialidad realizó el cierre del desnivel Francisco Sarabia, ubicado a un costado de la Deportiva Municipal, con en el fin de evitar accidentes al interior, mientras se rehabilita la circulación.

VER MÁS: La Dirección de Obras Públicas de Gómez Palacio realiza desazolve en bocas de tormenta del bulevar Rebollo Acosta

La directora de Protección Civil, María Isabel Sifuentes, exhortó a la ciudadanía no salir de casa en la medida de los posible durante los días de precipitación, no realizar actividades al aire libre y, no resguardarse en espacios públicos ante el peligro de caída de ramas o árboles, algo recurrente durante la temporada de lluvias en la ciudad.

De manera similar, los directores Héctor Martínez López de Tránsito y Vialidad y Zacarías Espino Andrade de Seguridad Pública, invitan a la ciudadanía a transitar por las vialidades con precaución, conducir a una velocidad moderada, con las luces encendidas y evitar transitar por zonas inundadas.

VER MÁS: Gómez Palacio registra 14.5 milímetros de lluvia; acumulado en lo que va del año es de 22

Por su parte, el director de Medio Ambiente Abel Ramos Martínez, confirmó que durante las primeras horas de precipitación no se reportó la caída de árboles en el municipio, cabe destacar que esto puede generar la caída de cables eléctricos.

Las autoridades ponen a disposición los números telefónicos para cualquier emergencia; Protección Civil 87 11 59 26 76, Bomberos 87 17 25 32 52, Seguridad Pública 911, Tránsito y Vialidad 87 17 25 10 61, Salud Municipal 87 17 25 45 48, Cruz Roja 87 17 25 82 48, y Medio Ambiente 1 75 00 00 Ext. 206.