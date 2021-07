Twitter regalará NFTs; así puedes obtener el tuyo

Los NFT o tokens no fungibles se han convertido en la mejor herramienta para los artistas digitales que pueden vender su obra original. Ya se han pasado cientos de miles de dólares por algunas creaciones. Sin embargo, este modelo también ha servido para vender otros bienes digitales, desde videos hasta memes. Twitter descubrió que el tema ha llamado mucho la atención entre sus usuarios y decidió regalar una serie de NFT.

Hoy la red social de microblogging dio a conocer que había creado siete NFT para sus usuarios cuya mayor diferencia con los tokens que se han vuelto noticia en los últimos meses es que son gratuitos. Así que no tendrás que pagar miles de dólares por uno de ellos, aunque, por supuesto, tienes que ganártelos.

La plataforma publicó en su cuenta un mensaje que dice: "140 NFT gratis para 140 de ustedes, mejores amigos". Por supuesto el número es una referencia al límite de caracteres que tenían sus mensajes en el pasado.

La plataforma aseguró que esta es la primera vez que una marca hace algo como esto y anunció que habrá 20 ediciones de cada uno de los siete diseños de NFT, para dar un total de 140, todos alojados en la plataforma de marketplace NFT, Rarible. "Estas piezas tienen todo que ver con Twitter, desde el primer logo de Twitter hasta un guiño al límite de caracteres. Le estamos dando a las personas la oportunidad de recibir piezas que representan de manera única la marca", señaló la empresa.

First Born Check in on your Tweets. pic.twitter.com/qrKHOeVxtU — Twitter (@Twitter) June 30, 2021

Para participar por uno de estos archivos tienes que responder al tweet del anuncio para tener la oportunidad de obtener uno de los NFT. Algunos usuarios ya han tenido suerte de recibir un enlace a su NFT a través de un mensaje directo. Si eres uno de los ganadores es importante señalar que podrás presumir tu NFT como una pieza de arte digital única pero no podrás utilizarla para fines comerciales. Además, la plataforma conservará el derecho y el título del archivo.

Según Twitter la razón de lanzar esta dinámica es que ha registrado más de 29 millones de tweets en la plataforma sobre NFT por parte de celebridades y líderes empresariales, artistas, creadores y entusiastas de estos activos digitales únicos no intercambiables.

Ya hicieron un NFT con el primer tweet

Al parecer la plataforma tiene un especial interés en los NFT pues hay que recordar que, en marzo pasado, vendió el primer tweet de la historia publicado por Jack Dorsey por 2.9 millones de dólares. El cofundador y director ejecutivo de Twitter vendió una versión autenticada de su primer tuit. Lo que se subastó fue la imagen del mensaje "Configurando mi cuenta Twttr" ("Just setting up my twttr"), que Dorsey publicó en marzo de 2006 en una época en que Twitter solo era una herramienta de comunicación interna entre empleados de la empresa de podcasts Odeo.

El tweet se puso a la venta en la plataforma Valuables y fue adquirido por el empresario Sina Estavi, de Malasia, quien, como muchos actores en el mercado emergente de los NFT, se mueve en el mundo de las blockchain y las criptomonedas desde hace varios años. De hecho, es el director de la plataforma de blockchain Bridge Oracle y parece tener planes de ampliar su colección, pues ofreció 1.1 millones de dólares por un tuit de Elon Musk aunque al final dijo que retiraría su tuit de la venta.

Respecto al mensaje de Dorsey, la casa de subastas Valuables explicó que solo el autor del tuit puede venderlo como un NFT. La empresa, que no tiene relación con Twitter, se quedó con el 5% de las ganancias de la venta y el resto se le dio al vendedor, en este caso Dorsey quien se comprometió a convertir los fondos recaudados en bitcoin y donarlos a la ONG Give Directly, que combate la pobreza extrema en el África subsahariana.

Sin embargo hay que destacar que, tras la venta, el mensaje permanece visible para todos en línea, salvo que Jack Dorsey o Twitter decidan lo contrario. Y es que "poseer" un tweet no cambia su estado en Twitter. Más bien, el empresario compró "un certificado digital del tweet, único porque ha sido firmado y verificado por el creador".