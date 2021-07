El mercado de autos híbridos y eléctricos, 'muy verde' en La Laguna

De cada 100 vehículos que se venden en la región, solamente 2 son híbridos. Pese a los ahorros que presumen en combustible y el beneficio ambiental, son costosos y no existen incentivos federales ni estatales para apoyar a los conductores que optan por estas unidades.

José Alberto Mijares Álvarez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Coahuila (Adac), señaló que existen dos factores que influyen para que no se detone la venta de estas unidades, el primero, son muy costosas, el híbrido más económico tiene un precio de 500 a 600 mil pesos.

Se estima que la tecnología pueda ir progresando y abaratar los costos, de modo que estas unidades sean más accesibles, pero quizá entonces ya sería más atractivo comprar un vehículo eléctrico, que es el siguiente paso, y luego el autónomo.

"En México estamos muy rezagados todavía en esto, el segundo factor es que no hay una deducibilidad o un financiamiento específico para este tipo de coches, que tienen muchos beneficios para el medio ambiente, en combinación, esto deriva en que la gente siga prefiriendo el vehículo de combustión", comentó.

Mientras que Estados Unidos alcanza un mercado de 20 millones de vehículos, donde el 20 a 30 por ciento son tanto híbridos como eléctricos, por año, en México la producción para este 2021 es llegar a comercializar un millón de unidades, en un escenario optimista, donde hasta un 5 por ciento podría ser de eléctricos; en el país vecino son entre 4 y 6 millones.

En Torreón, se comercializan el Toyota Prius, el Nissan Leaf, Renault Zoe, también hay opciones de BMW, Porsche, Mitsubishi. No obstante el más común es el híbrido, que cuenta hasta con 30 millas para uso eléctrico y posteriormente prende la combustión de gasolina. En el caso de eléctricos puros, como el Tesla, se pueden solicitar por internet y llegan al domicilio en cuestión de 2 a 3 meses.

El perfil del comprador de estos automóviles es de una persona mayor de 50 años, que tiene el poder adquisitivo para invertir en ello y que busca retribuir un beneficio hacia el medio ambiente, además de estar interesado en la nueva tecnología, pues en general, no cuentan con una estética atractiva para el perfil joven.

AHORRO

Un usuario de un automóvil eléctrico BMW, por ejemplo, puede tener un costo de hasta 0.30 pesos por kilómetro, 76% de ahorro en el comparativo con el uso de combustible, 1.65 pesos costo por kilómetro en gasolina, un ahorro de 3 mil 200 gm emisiones de CO2. Es decir, el ahorro sería superior a los 20 mil pesos al año en gasolina.

En los últimos cinco años prácticamente se ha triplicado la venta de los vehículos eléctricos e híbridos en el país debido al aumento constante en el precio de la gasolina, pero la cifra aún es mínima en comparación con la venta general de unidades de combustión.

En la Ciudad de México es donde se ha detonado más esta venta debido a que no tienen limitante dentro del programa de Hoy No Circula, al ser unidades que no contaminan, y son exentas de verificación.

Los vehículos híbridos eléctricos regulares utilizan un motor eléctrico como apoyo, mientras que los híbridos eléctricos enchufables emplean principalmente un motor eléctrico que puede ser recargado conectándolo a la red eléctrica.

La tecnología de este tipo es para un ahorro a largo plazo, son vehículos un poco más costosos pero que generan ahorros en combustible. Estas unidades tienen varias ventajas como ser más silenciosos, eficientes en su funcionamiento, economizan en el consumo de gasolina y requieren menos mantenimiento. No obstante, el beneficio principal es con el medio ambiente, pues se reduce drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero.

En términos de los incentivos fiscales, Ismael Sánchez Galindo, asesor de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Durango, indicó que al momento no hay estímulos por parte del gobierno federal y de las entidades son relativamente muy pocos, para este tipo de unidades, pese al beneficio ambiental que implican.

En el lado de Coahuila, Luis Gurza Jáidar, administrador general de la Recaudación de Rentas, señaló que no hay incentivos en contribuciones estatales, pues anteriormente era sobre el impuesto a la tenencia, que se regulaba en función del valor del vehículo, pero ya no se cobra, por lo que en la actualidad no hay nada vigente relativo a las condiciones ecológicas. Explicó que se ha considerado que este estímulo no sería relevante, al no ser determinante para generar una decisión de compra en el usuario.

Como apoyo para los usuarios de vehículos eléctricos, la CFE ha desarrollado un esquema para colocar en los domicilios un medidor separado, lo que permite diferenciar el consumo eléctrico del vehículo del resto del hogar y también da la posibilidad de tener una tarifa diferenciada.