De todos los clubes en los que he trabajado, Santos Laguna fue el mejor: Caixinha

Este jueves se estrenó a través de 'The Coaches Voices' el relato de Pedro Caixinha, reconocido entrenador de futbol portugués que se consolidó en México por su talento y capacidad de liderazgo para llevar a sus clubes a grandes títulos.

Recordado por la afición lagunera por su paso en el Club Santos Laguna de 2012 a 2015, Pedro recordó todos los clubes en los que ha trabajado, sin embargo, destacó su paso por el equipo albiverde.

"En México fue diferente. Me entrevistó la dirección del club. Tuve que hacer una presentación sobre mis ideas antes de ser elegido para dirigir a Santos Laguna. De todos los clubes en los que he trabajado, Santos Laguna fue el mejor organizado. Con una visión clara y bien definida de sus aspiraciones. No es casualidad que este club tan joven haya ganado tantos títulos. Para mí, en ese momento, el mercado mexicano era una novedad. Hoy, estoy muy agradecido con el país", recalcó.

Además recordó los títulos que obtuvo en su paso por México, llevándose tres con el Club Santos (Copa México, Primera División y Campeón de Campeones) y dos con el Cruz Azul (Copa México y Supercopa de México).

En su texto, Caixinha de 50 años de edad, lamentó haberse retirado del país por un salario doble al que percibía aquí, pues en 2015 emigró a Catar para dirigir al Al-Gharafa Sports Club.

"Antes de trabajar en Cruz Azul, decidí dejar México e irme a Catar, donde dirigí al Al-Gharafa. No sé qué hubiera pasado de haberme quedado en el fútbol mexicano. Las cosas iban muy bien en Santos Laguna. Quizás haya pecado de no vivir el momento. No conseguí dimensionar la importancia de todo lo que habíamos construido en Santos Laguna. Cuando decidí irme, mi salario era prácticamente el doble de lo que recibía cuando llegué al club", recordó.

Luego de dejar a los guerreros para irse a Catar, tras dos años al frente del equipo viajó a Escocia para trabajar con el Rangers Football Club, no obstante su camino fue breve y regresó a tierras mexicanas para encontrarse con la Máquina.

“No me siento realizado con mi carrera como entrenador. Satisfecho, sí. Realizado, no. Siempre fui muy ambicioso”.

"Estoy preparado para alcanzar el máximo nivel en el fútbol. Y vencer", finalizó en su artículo.

Fue hasta enero de este año que Pedro Caixinha seguía al frente del Al-Shabab Club en Arabia Saudita, pero tras medio año de D.T, Carlos Inarejos llegó para tomar su puesto.