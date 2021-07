Gorda, que ya no trague: Lyn May a Chiquis Rivera

Luego de lanzarse contra Belinda por estar muy 'flaca', ahora la actriz Lyn May se fue contra la hija de Jenni Rivera, Chiquis.

Fue a través de una entrevista del programa 'Chisme en Vivo' donde la cuestionaron sobre las fuertes declaraciones que hizo sobre la actual prometida de Christian Nodal y sobre las amenazas que ha recibido a consecuencia de su comentario.

"Yo dije lo que pienso de esta chava que no hace nada y que me copió... que se iba a casar con este chango, no sé quién es, y pues ahora me están amenazando sus secretarios, su gente, porque pues yo nadamas dije la verdad", declaró.

Después, le preguntaron sobre los anillos de compromiso en el medio del espectáculo, recordando a Chiquis Rivera.

"Mira también a la otra gorda que está allá, que se llama la 'Chiquis', que se debería ir al gimnasio porque una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda a enseñarse al público, tiene que adelgazar, que ya no trague", declaró.