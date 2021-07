'No acabé con su carrera y no me gusta su esposa', dice Diego Dreyfus sobre 'Chicharito'

Diego Dreyfus ha roto el silencio sobre los señalamientos que surgieron en su contra que aseguraban que tenía un amorío con Sarah Kogan, expareja de Javier Hernández “El Chicharito”, futbolista con el que el “coach de vida” ha trabajado de cerca.

A través de su podcast 113, que nombró Linchamientos Virtuales, Dreyfus declaró que luego de que hablaran mal de él por trabajar con el delantero mexicano, esto solo le dio más fama.

“Desafortunadamente, con la crítica me vuelvo más viral. El hecho de que la gente haya hablado mal de mi por mi trabajo con Javier, un futbolista, me dio más fama”.

También, abordó el tema del “Chicharito” con su esposa, pero sobre todo por quienes dan por terminada su carrera a sus 33 años de edad.

“No, no se le ha acabado la carrera y no, no acabé con su carrera ni con su vida. Y no, no me gusta su esposa ni son mis hijos, son suyos. Pero, repiten pen… que dañan a la gente”, manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Huracán Dreyfus (@diegodreyfus)