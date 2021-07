Eric del Castillo deja el hospital y revela por qué terminó en urgencias

El actor Eric del Castillo fue dado de alta después de ser internado en un hospital tras sufrir una aparatosa caída en la casa de su hija Verónica, situación por la que fue intervenido de urgencia y con éxito.

Fue ayer cuando se confirmó el ingreso del Primer Actor en una clínica de la Ciudad de México, donde lo acompañaron su esposa Doña Kate y su hija Verónica hasta la sala de urgencias.

Al paso de las horas se supo que el histrión de 86 años de edad tuvo un percance en la casa de su hija menor, pero que su salud no estaba comprometida.

El mismo actor habló sobre su condición y lo que le llevó a la unidad médica donde también se encuentra internada la Primera Actriz, Silvia Pinal.

“Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí”, comentó Eric del Castillo a medios de comunicación al mostrar la herida en la frente y su brazo afectado con un yeso.

“No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, contó a las afueras del hospital.

Lúcido y en pleno uso de sus facultades, el actor comentó que su accidente ocurrió porque no se percató de un escalón en el domicilio de su hija Verónica.

“Fui a visitar a mi hija Verónica y no vi un escalón”, concluyó.

Fue el programa Suelta la sopa quien hizo saltar las alarmas luego de difundir el video en el que se le ve a Del Castillo ingresar a urgencias con dificultad.

Respecto a temas de salud, el artista causó revuelo hace un par de meses cuando declaró que él no accedería a la vacuna para prevenir el contagio de COVID-19, pues expresó que él no cree en ellas y además reveló que en su lugar, ha estado consumiendo dióxido de cloro como método preventivo.