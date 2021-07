VIBREMOSPOSITIVO

De lo que les vengo a escribir aquí es algo que hoy en día es tan común para mí que no se hubiera ocurrido escribir sobre este tema, pero el fin de semana hablando con una persona que le está sucediendo, me di cuenta de que no es la única, que hay muchas en su situación y que está bueno poder mostrarlo para que los demás puedan verlo.

Como dice el artículo de la columna les quiero hablar del disfrutar, disfrutar la vida, tu vida. Conozco a esta persona en un ambiente súper relajado, en una alberca que daba hacia un lado al mar y hacia al otro lado a una laguna donde estaba cayendo el sol de ese hermoso y soleado día. Lugar mágico, paradisiaco. Al encontrar una persona aquí, mi pensamiento es, está disfrutando de la vida tanto como yo, se relaja, la pasa bien. Nunca imagine que al comenzar a charlar con él me iba a contar que estaba comenzando a disfrutar su vida por primera vez. Una persona que ha trabajado duro por muchos años, 2 trabajos, cosas por aquí, por allá, compra de bienes materiales, pero se había olvidado de algo muy importante, de disfrutar todo eso que con tanto sacrificio estaba invirtiendo prácticamente todo su tiempo. De disfrutar a sus hijos, de ir a la playa. Estaba apenado con su hija por verla tan poco y pensaba en todo el dinero que estaba generando para que sus hijos puedan doblarlo cuando sean grandes. Hace muy poco él se dio cuenta de que no estaba disfrutando de su vida y se dispuso a hacerlo y allí fue donde lo encontré relajándose, disfrutando de un hermoso atardecer en una biosfera digna de conocer y pasar unos días allí. Esta historia es la inspiradora del día de hoy, para entender que la vida es para vivirla, que es muy bueno poder trabajar para obtener las cosas que quieres, que anhelas, pero todo con límites. Cuando te mueras nada de eso te vas a llevar contigo solo los momentos vividos. Lo material se queda aquí en la tierra y si hoy te la pasas sacrificando tu vida y con eso compras un carro, un avión, una casa, pero no lo disfrutas, dime ¿para qué te sirve? Sigues y sigues acumulando bienes materiales o poder, pero no te tomas el tiempo de utilizarlo, de disfrutarlos, de disfrutar de los pequeños placeres de la vida como un atardecer en el mar o en un parque. Cuando vamos entrando en consciencia de que el tiempo que invertimos en pasar con los demás, con nosotros mismos, en disfrutar de la tarde, de los amigos, de la familia es lo más valioso que tenemos, que, si todos los días intercambio 1 hora de mi trabajo por 1 hora con mi pareja, mis hijos, mis seres queridos estoy transformando mi vida y la de los demás. Para mí el disfrutar de la vida siempre fue algo fácil de lograr, buscaba el huequito de tiempo para hacerlo, para sentirme más libre, más tranquila, pero claro entiendo que no para todos es igual. Para disfrutar la vida es muy importante estar en el presente. No ponernos a pensar en cosas malas o difíciles, simplemente dejarnos ser, ser felices. Para esto se trabaja día a día con uno mismo, con los pensamientos que uno tiene, aprendiendo a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que cuando las comprendemos nos damos cuenta de que son las que más nos llenan el alma. Les dejo un abrazo muy grande y espero que todos puedan disfrutar un poquito más de la vida, con ustedes mismos y con las personas que aman.