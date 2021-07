Piden que hombres que 'violaron' a Ainara sean detenidos como YosStop

Yoseline Hoffman Badui, alias "YosStop", fue detenida e ingresada al reclusorio de Santa Martha Acatitla por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada en contra de una menor. La detención fue realizada este miércoles por la Policía de Investigación en la alcaldía Benito Juárez y ejecutada varios meses después de la denuncia hecha por la joven Ainara, quien en el momento de los hechos tenía 16 años.

En marzo pasado, Ainara y su equipo de abogados compartieron la denuncia penal en contra de la "youtuber" y de Nicolás "B", Carlos "R", Julián "G", Axel "A" y Patricio "A", cinco hombres que no han sido detenidos hasta el momento.

Colectivos feministas y sobre todo mujeres en redes sociales cuestionan que los cinco sujetos que llevaron a cabo la presunta violación no estén detenidos, pese a que la denuncia los incluía, y que únicamente la "youtuber" se encuentre en el penal de Santa Martha Acatitla, en medio de un operativo que fue difundido por las mismas autoridades.

Las autoras de los comentarios no tratan de defender a Yoselin Hoffman, sino más bien aclarar que quienes violaron a Ainara no han sido tratados de la misma manera en que la influencer, quien habría participado en la difusión de tal video.

"No se justifica lo que ella hizo, pero por esto corre peligro, merece un juicio justo y merece no ser la única responsable. No merece ser la única señalada. Cuestiónense ¿Por qué detienen más rápido a una mujer que a un hombre?", son algunos de los comentarios que han sido compartidos en las redes sociales sobre el caso.

Ya detuvieron a #yosstop, ahora solo falta darle cumplimiento a la orden de aprehensión que se giró en contra de Nicolás B., Carlos R., Julián G., y Axel A., quienes violaron y grabaron a Ainara. O esperen... ¿ellos van a seguir libres? — Ximena Canseco (@ximenacanseco) June 30, 2021

Wey! La gente que está feliz porque detuvieron a @YosStoP esta bien que no les guste su contenido. Pero dudes .y no se preguntan dónde están sus VIOLADORES????Ainara solo quería pedo con la yos. Si fuera realmente por lo qué pasó . Los violadores serían los primeros detenidos — TURI MCMICHAEL (@art_dannatico) June 30, 2021

La detención de #YossTop nos da para mucho análisis: Cualquier persona que reproduce y difunde el video y/o gana dinero de la violación de una mujer debe de pagar las consecuencias. Pero… ¿Y los que violaron a Ainara? ¿Porqué a ellos no los han detenido? pic.twitter.com/EAYA3pdEa2 — lucero (@_lucerohdz) June 30, 2021

Detuvieron a Yosstop, bien. ¿Alguien sabe si también detuvieron a los que violaron y grabaron la violación de Ainara Suárez. — Daniela Nitza (@DanielaNitza) June 30, 2021

¿Si se dan cuenta que #yosstop no difundió el vídeo de Ainara, sólo habló del tema, y que la detienen a ella y no a los presuntos violadores? Que horror que te arresten por algo que tú no hiciste y que te usen como chivo expiatorio. — Nohemi Herrera (@Nohemi_Herrera9) June 30, 2021

hoy fue Yosstop, esperemos que mañana sean los abusadores Nicolás B., Carlos R., Julián G., y Axel A., que violaron y grabaron a Ainara. — papitas (@lion_sook) June 30, 2021

Okey, pero siguen LOS VIOLADORES de Ainara. ❗️CARLOS R, JULIÁN G, AXEL A, NICOLÁS B ❗️ Y que se haga justicia!! #yosstop #justicia #Ainara — Gabriela Corral♀ (@gabrielacorral_) June 30, 2021