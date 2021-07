Un 70 % de firmas laguneras en riesgo de ciberataque

Un 70 por ciento de las empresas en la Comarca Lagunera corren el riesgo de sufrir un ciberataque por no contar con los protocolos necesarios en términos de ciberseguridad, alertó la Canieti en La Laguna.

La vulnerabilidad en el secuestro de la información, los fraudes que se sufren por redes sociales a través de medios informáticos, los virus y los ciberataques por algún objetivo puntual son las cuatro problemáticas que enfrentan las empresas en términos de la seguridad cibernética, y en la región 7 de cada 10 son susceptibles de caer en ellas.

Siguiendo esta proporción de acuerdo a datos del Inegi, en Torreón unas 21 mil 94 empresas corren el riesgo de sufrir un ciberataque por no contar con los protocolos que se requieren.

Hugo Montoya Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (Canieti), dijo que un 70 por ciento de las empresas son vulnerables a estos problemas debido a que no actualizan su equipo, por lo que tienen versiones que ya ni siquiera cuentan con soporte del fabricante. No obstante, indicó que hasta un 50 por ciento cae en las estafas en línea.

Señaló que, en lo que se refiere al secuestro de información, conocido como ransomware, mediante un archivo que llega a las empresas se llevan su información y luego se les pide pagar por ella, en la mayoría de los casos, mediante bitcoins. Las opciones son llegar a un acuerdo con el secuestrador o idear una herramienta muy sofisticada para romper con esa llave.

Relativo a las redes sociales, indicó que, por medio de la ingeniería social, se pide dinero como préstamo a nombre de amigos o familiares, incluso se brindan números de cuenta y el supuesto beneficiario ni se entera hasta tiempo después. En el caso de los virus, en las empresas aparecen principalmente por utilizar software "pirata", que carece de las licencias correspondientes, o pueden ingresar mediante correos electrónicos que el personal abre.

En los ciberataques, se ha detectado que algunos pueden ser silenciosos, que solo buscan captar información sin que la empresa se dé cuenta, acceder a bases de datos, operaciones, etc.

Montoya Díaz dijo que es fundamental que las empresas inviertan en sistemas operativos originales, con licencia del fabricante, de modo que se pueda actualizar en línea y se adquieran los parches de seguridad que se realizan a la mayor velocidad posible; de lo contrario, podría existir un "hueco" donde tenga cabida la ciberdelincuencia.

Consideró que se debe contar con un antivirus, hoy también llamado antimalware, ya que protege de las conexiones tanto internas como externas lo que se pueda enviar y lo que se pueda descargar, además de lo que se llegue a compartir alrededor.

Como usuarios, deben contar con protección en los correos electrónicos, las contraseñas se deben cambiar al menos dos veces por año, aunque algunos recomiendan incluso que sea cada mes; que no instalen programas ni descarguen archivos desconocidos.

"Que de vez en cuando depuren, borren lo que no sirve, que den mantenimiento al equipo", comentó.

Evite caer en ciberfraude

Algunas recomendaciones de la Condusef para evitar ser víctima de fraudes cibernéticos: *Verificar que el sitio que se visita en internet sea seguro. En caso de una llamada, colgar y llamar directamente al banco. *No contratar préstamos en los que se solicite un anticipo, también se puede consultar en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros si existe la institución y verificar los datos de contacto. *No entregar documentos personales. *No dar información a través de plataformas como son números de tarjeta, NIP, etc. *Si ya tiene el documento, firmarlo hasta que se haya leído y confirmado lo que se contrata. Contar con un antivirus vigente para transacciones en internet. *Evitar utilizar cibercafés o equipos compartidos.