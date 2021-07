Nuevamente, empresarios, ejidatarios y asociaciones se oponen a Agua Saludable para La Laguna

cocacola1

Hoy, 8:14 am

publicado por: jose de juan martinez lopez

asociacion civil pro defensa del nazas ??? de que defensa hablan si rio nazas no existe ???,,,,,no existen lagunas de mayran y mantos acuiferos estan en minimos y contaminados con arsenico en comarca lagunera por retencion de agua en presas!!!,,,acaso no saben que solucion definitiva y sustentables es dejar correr agua de presas permanentemente ???,,,de otra forma comarca desaparece en poco tiempo !!!,,,tendremos que emigrar !!!

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0