Eduardo España arremete contra AMLO

Celticolake

Hoy, 8:25 am

Los comentarios pen dejos de los chairos siempre, si alguien no le besa el culo al KKS ya es pagado por el prian o esas mama das. Están tan pen dejos los chairos que nise dan cuenta que le KKS es el priistas mas priista de la historia, de sos priistas de los 70´´s 80´ demagogo, corrupto, intolerante, mentiroso, incompetente, pen dejo. Que vergüenza y que tercermundismo estar defendiendo justificando y aplaudiendo políticos sobte todo a la pus que tenemos de presidente. El dia ahora muy lejano en que la gente deje de estar succionando escrotos de políticos y partidos y critiquen, señalen y exijan resultados , ese dia empezara Mexico a dejar de ser tercermundista. Y no empiecen con sus babao sadas de siempre chairos , me refiero a todos los políticos y partidos.

thumb_up 0 thumb_down 0