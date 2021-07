Solicitan apoyo ante afectaciones por plagas

Las plagas como el pulgón amarillo y el gusano cogollero empiezan a generar afectaciones en cientos de hectáreas de La Laguna de Durango y el apoyo de las autoridades estatales y federales no llega para aminorar los daños. Desde hace tres meses se solicitó ayuda y todavía no se tiene respuestas.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del estado de Durango, Catarino Domínguez, manifestó que son cerca de 6 mil hectáreas de maíz afectadas por el gusano y otras 2 mil de sorgo, "pero se viene fuerte y no vemos nada de respuesta".

"La realidad es la cuestión de los apoyos que no nos han querido resolver, tenemos como 10 mil hectáreas a nivel Laguna Durango. Vemos la situación medio difícil en cuestión de que no hay ni un apoyo", recalcó Domínguez.

Además de las afectaciones en sus tierras, los productores enfrentan adeudos con sus trabajadores ante la falta de recursos. Aunque aún no se tienen contabilizadas las pérdidas que se podrían dar en caso de no recibir el apoyo en tiempo, estiman que podrían ser hasta 40 mil pesos por hectárea el dinero que estarían perdiendo de acuerdo a lo invertido.

Por esta situación, lanzan un llamado a las autoridades tanto estatales como federales para que brinden el apoyo necesario a los productores quienes ante la falta de lluvia, recursos para enfrentar la problemática, ya las plagas se han hecho presentes y en aumento.

Indicó que el año pasado fueron cerca de 15 toneladas de sorgo las que no se levantaron debido a las afectaciones registradas por la presencia del pulgón y ese año podría ser el mismo escenario. "Si no nos apoyan, sería el mismo problema por los tiempos", dijo Domínguez. Asimismo, lamentó el hecho de que sí hayan llegado recursos para la capital del estado y no para La Laguna, donde la problemática es muy similar.

Daños

