Rechaza Congreso de Durango avalar crédito de 144 mdp para Lerdo

Por mayoría de votos de sus integrantes, el Congreso del Estado de Durango rechazó la petición del Ayuntamiento de Lerdo de avalar la contratación de deuda pública mediante un crédito bancario por 144 millones de pesos.

El aval era requerido por Lerdo para poder cubrir con el recurso el laudo laboral que ganaron los extrabajadores municipales que demandaron al Ayuntamiento en 2007.

Ayer a las 13:00 horas inició el segundo periodo extraordinario de sesiones donde se presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado mediante el cual se desestimó la solicitud de autorización al municipio de Lerdo para contratar un crédito por la cantidad de 144 millones de pesos. El citado dictamen fue aprobado con 15 votos a favor del mismo, 5 abstenciones y solo uno en contra.

Obtener el aval de la Comisión de Hacienda para el Ayuntamiento de Lerdo era importante porque solo así podría contraer una deuda de ese tamaño a través de un crédito bancario por un periodo mayor al que resta a la actual administración pues el objetivo era pagar un crédito por 30 años y evitar que cada mes se incremente el adeudo con los extrabajadores en un millón de pesos.

Pablo César Aguilar Palacio, diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, mencionó que los integrantes de la comisión recurrieron a los asesores jurídicos y el principal punto por el cual rechazan la petición de Lerdo es que la Ley de Disciplina Financiera no permite avalar préstamos para gasto corriente. "Todos los préstamos que se tienen que avalar deben ser para inversión pública. En este caso alguna obra o construcción o adquisición de camiones para recolección de basura, como ejemplo, cosas que sean de beneficio directamente para la población", aseguró Aguilar.

Respecto a si se debe o no considerar como gasto corriente el cumplimiento de un laudo laboral, el diputado mencionó que al final del día no es una inversión "y nos marca la ley muy claro qué tipo de inversión es a la que puedes destinar los préstamos. El tema de los laudos cae, no dentro de un vacío, sino que es parte de una nómina que sigue corriendo porque están marcando sueldos caídos y se sigue sumando como si fuera una nómina entonces sigue siendo gasto corriente", insistió Aguilar y dijo que el Ayuntamiento de Lerdo deberá hacer sus reajustes presupuestales para cumplir con el laudo.