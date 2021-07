Ingresos de parquímetros serán para obras: comité

De los ingresos que se generen por concepto de parquímetros, el 40 % será para realizar algunas mejoras por parte del Comité de Parquímetros y el 60 restante para el Municipio de Matamotos, declaró Eduardo Gutiérrez, integrante de dicho comité por parte de los comerciantes.

Gutiérrez indicó que con los ingresos por dicho concepto, los comerciantes pudieron comprar un camión para recolectar la basura del centro de la ciudad, ya que manejan los recursos con transparencia y para beneficio de la misma población.

"De hecho, ese camión de pronto se desapareció, hace como tres meses y no sabíamos dónde estaba, escuchamos comentarios que se lo había llevado el alcalde para su servicio, pero no lo pudimos comprobar y hasta que preguntamos por él, nos dijo el tesorero que estaba descompuesto, pero ya es mucho tiempo para que no lo hayan reparado, además no sabemos todavía dónde se encuentra", comenta el comerciante.

Menciona que esta Administración Municipal ha dejado mucho qué desear, pues no hay obras importantes y el pavimento está en lamentables condiciones. "No sabemos la verdad, qué ha hecho el alcalde de obras".

Respecto a que los primeros ingresos serán para pagar a la empresa que instala los parquímetros, Gutiérrez Lara expone que eso no se trató en la reunión, sólo se acordó el 40 por ciento para el Comité y 60 para la Tesorería Municipal.

Precisa que los integrantes del Comité de Parquímetros son Abisaid Ramírez Saldaña y Gutiérrez Lara por parte de la Cámara de Comercio; Mara y Rogelio Garay Aguilera, en representación de los locatarios del Mercado Hidalgo, así como Pedro García Ruiz y Pedro Bernal Villegas, por parte de los taxistas y Gustavo Medina Lavenant, por los ciudadanos.