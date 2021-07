Expresidente Donald Trump ve una 'frontera enferma' y en crisis

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump visitó ayer la frontera con México en el estado de Texas y señaló que el país está enfermo y que, en su opinión, este momento es el "más peligroso en la historia del país".

Trump retomó de igual forma su discurso sobre el fraude electoral, al señalar que "tenemos un país enfermo en muchos aspectos… Está enfermo desde las elecciones", según dijo en un mitin junto al gobernador texano, Greg Abbott.

Recalcó que "si no tienes unas buenas elecciones, no tienes una frontera fuerte, no tienes un país".

De este modo el exmandatario republicano criticó la política migratoria del presidente Joe Biden, quien ha optado por un discurso más humano, pero sin abrir la frontera a todos los migrantes que esperan en el lado mexicano.

Trump lamentó que "la frontera nunca ha estado así", y en ese mismo sentido, en una reunión junto a exfuncionarios de su gestión y autoridades texanas, presumió haber dejado en su mandato "la mejor frontera".

Defendió el muro fronterizo que prometió construir durante su mandato, y del que se erigieron 804.6 kilómetros, y se quejó de las acciones de los demócratas en contra de esa obra.

El discurso del exmandatario se centró en críticas a la política migratoria actual, puesto que recalcó de igual forma el "gran trabajo" que hizo su Gobierno, logrando reducir la inmigración "hasta un punto en el que la gente simplemente no entraba, a menos que lo hiciera legalmente".

"La gente está entrando por millones. Están destruyendo nuestro país", advirtió Trump, quien por otro lado se refirió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como un "gran tipo".

La visita de Trump se dio a seis días de la visita de la vicepresidente Kamala Harris a El Paso.