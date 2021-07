Confirma Guillermo Almada que Santos Laguna va por un nuevo delantero

Los Guerreros y Guillermo Almada, ya cuentan con dos de los tres refuerzos que planificaron para el Apertura 2021 de la Liga MX. El técnico de Santos Laguna, aguarda por un delantero más, el cual confía se incorpore durante la pretemporada en el Pacífico Mexicano.

Para el charrúa, las incorporaciones albiverdes son su paisano Brian Lozano, así como el lagunero Ulises Rivas, ya que debido a sus respectivas lesiones, no los pudo utilizar en la pasada campaña donde fueron subcampeones.

"Ojalá se incorpore mañana" bromeó el estratega santista desde el TSM, durante la conferencia virtual donde habló del artillero que pretende. "Ojalá que en la pretemporada, pero son negociaciones complicadas, por el momento de pandemia que vivimos, debemos cuidar la economía del club, no soy el encargado de las finanzas, aunque uno las gestiona en ciertos momentos".

Agregó que el delantero que llegue a los Guerreros, deberá brindarles mayor movilidad y que juegue varias posiciones en el ataque, complementando lo que tienen en el plantel.

"Jugaremos la Concachampions, un torneo contra la MLS y el local, debemos tener un plantel más numeroso, porque eso representa mayor desgaste" y de las características señaló "que juegue por todo el frente de ataque y nos brinde variantes más a la ofensiva".

Confesó que ya no saldrá nadie del plantel, aunque eso siempre dependerá que no exista venta de algún jugador, por lo que no hay oferta por ninguno, pero reveló que el mercado de negociaciones recién empieza.

Del "Huevo" y Rivas Gilio habló "Van muy bien los dos, estarán la próxima semana para hacer futbol, es una etapa distinta y deben recuperar todo ese tiempo de futbol. Realizan entrenamientos con mucha intensidad, pero les falta competir con los compañeros, por eso tenemos precauciones, no queremos apresurarlos".

FERNANDO GORRIARÁN

Sobre el caso de su también paisano Fernando Gorriarán, que se encuentra jugando con la Celeste la Copa América en Brasil, el timonel verdiblanco informó que tiene contrato hasta el 2023 con Santos Laguna.

"La intención del club es de alargar el contrato, no hay ofertas por él, pero eso lo analizará la institución. Seguirá con nosotros, descansará tras la Copa América, no se podrá sumar al grupo en Manzanillo, es un jugador importante" destacó.

Expresó que siempre está en contaste comunicación con "Gorri", conversa con él desde los 15 años, sintiendo orgullo al vestir la casaca uruguaya en un torneo internacional, con todos los merecimientos que conlleva.

"Él (Gorriarán) sigue interesado en estar en el club, pero como profesional si llega una oferta para mejorar sus aspiraciones, la tomará, pero está comprometido, con deseos y ganas de jugar en el club (Santos Laguna)", señaló.

Para Almada, la juventud de "Nando" hizo que dijera cosas en su país, que no sabía que repercutirían en la Comarca Lagunera y sus seguidores, pero son situaciones que tienen solución, pero en el futbol, el mayor de los deseos del mediocampista, es estar en el club.

"Para mayor demostración, debemos ver su entrega en la liguilla, jugando con lesión, recuperándose muy rápido, al igual que lo hicieron sus compañeros. Al decir cosas que no fueron atinadas en su momento, pero no tendrá consecuencias", aseveró Almada.

FUTURO INMEDIATO

El timonel santista sigue teniendo sus aspiraciones máximas en el balompié mexicano, por lo cual aseguró que para eso trabajan, más allá de presupuestos y la cantidad de jugadores que tiene.

"Luego hay una realidad donde estamos parados, pero debemos 'exprimir' al futbolista" dijo en cuanto al receso que se tuvo. "Después del partido con América, será algo primordial, triples jornadas, buscando la intensidad y ritmo que queremos en el torneo".

Aceptó que tienen poco tiempo para prepararse, debido a que terminaron tarde su participación en el Guardianes 2021, al llegar hasta la final, por lo que sus jugadores necesitaban descanso.

"Sé que es riesgoso y peligroso, quizá no lleguemos al cien por ciento al inicio del campeonato, pero sí en una línea ascendente. Debemos estar entre los cuatro primeros, para poder clasificar a la liguilla, sacarnos esa espina de la final pasada" acotó.

22 DÍAS faltan para que los Guerreros debuten en el torneo visitando a los Rayos de Necaxa.

También indicó que al estar en el tercer día de pretemporada, están muy lejos del plano competitivo y más allá que de que disputen un amistoso el domingo contra el América, harán una presentación digna.

"Nosotros debemos ser protagonistas, aspirar a lo máximo, es nuestra meta. El techo futbolístico de los jugadores por su juventud está lejos, debemos trabajar en lo colectivo e individual. Debemos demostrarlo en la cancha, uno puedo decir mil cosas, pero la realidad que con el trabajo que haremos, refuerzos, sacrificios, seremos protagonistas en el campeonato" anticipó el uruguayo.

Para Almada es un orgullo, tener a varios de sus pupilos en diferentes selecciones nacionales, aunque lamentablemente no realizarán un trabajo fundamental en la pretemporada, con bajas importantes.

"Esperemos que cuando se reincorporen y tras su período de descanso, no sufrir lo del torneo anterior, pero es palpable que tengamos a Ulises y Lozano, comenzando una etapa de roce, con otra intensidad, optimizar su parte futbolística que no es de un día", opinó.

Dijo que Ayrton Preciado ha tenido muchos minutos y en consecuencia varios goles, por lo que al apresurar su recuperación, le valió para tener una gran reaparición. De Félix y Gorriarán señaló que tienen mucha competencia, mientras que el "Mudo" Aguirre ha tenido momentos importantes, al igual que Alan Cervantes "tienen para seguir evolucionando y elevar su nivel".

En cuanto a su persona, también le llena de orgullo, que varios clubes se interesen en su trabajo, pero también se lo debe a los futbolistas, que plasman en la cancha, lo que pretenden.

"Feliz por renovar vínculos con Santos, además de palabras de agradecimiento de equipos y selecciones que nos buscaron, pero estamos en el lugar que elegimos, nos sentimos contentos", finalizó Almada.