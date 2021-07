Leo Rodríguez, maestro en la 'esquina caliente'

- Un día como hoy, del año 1929, nació una de las más grandes glorias del beisbol lagunero: Leonardo Rodríguez Briones, "Leo" Rodríguez, considerado por muchos, como el mejor tercera base mexicano de todos los tiempos.

DE TLAHUALILO AL UL

La prolífica y beisbolera tierra de Tlahualilo, Durango, vio nacer a "Leo", en el seno de una familia amorosa, rodeado de sus tres hermanos y de familiares que todo el tiempo hablaban del Rey de los Deportes. Fue en los campos de Tlahualilo, junto a los sembradíos de la sabrosa sandía, donde comenzó Rodríguez a jugar aún siendo muy pequeño, destacando rápidamente a nivel amateur, por la dedicación en sus prácticas y por el talento nato que poseía "El Negro" como cariñosamente le apodaron desde niño y ese apelativo le quedó durante toda su vida.

Detectado en los campos amateur de La Laguna, Leonardo fue invitado a formar parte del Unión Laguna y debutó en la temporada de 1949, logró obtener el título de "Novato del Año", al mostrar su elegante fildeo en la esquina caliente, su tremendo brazo para poner fuera a los bateadores y su consistente ofensiva, ya que acumuló un promedio de bateo de .300 en esa temporada de novato. Formó parte del Unión Laguna que ganó el campeonato de la Liga Mexicana en 1950, el más reciente título obtenido por la organización lagunera, cuando el mánager era Guillermo Garibay Fernández, también inmortal del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

"Era un beisbol muy duro para el mexicano. En ese tiempo se permitían hasta nueve extranjeros por equipo, entonces para el mexicano era muy difícil iniciarse, más el sobresalir. Con Torreón jugué de 1949 a 1953, en el año 50 ganamos el campeonato de la Liga Mexicana y al año siguiente fui a la Liga Arizona - Texas, con el equipo de Cananea, Sonora, con quienes gané el campeonato de bateo en 1954, fue muy importante porque en esa liga, desde 1927 no se bateaba .430 y ese fue mi promedio, eso valió para que los Piratas de Pittsburgh se fijaran en mí y me firmaron, así que los años siguientes les pertenecí a los Piratas, que tenían gran amistad con Alejo Peralta y por eso me enviaron a jugar a los Tigres", describió alguna vez Rodríguez en entrevista.

INMORTAL

Para 1955 integró el plantel de los Tigres capitalinos, fundado ese año por don Alejo Peralta y Díaz Ceballos; ganó en ese año el campeonato de bateo, acumulando un excelente promedio de .385. Fue líder de la 'esquina caliente' 10 campañas: Torreón, de 1949 a 52, Tigres 1955-56 y México 1963-64-65, lo que constituye un récord de la LMB. Jugó además en pelota Triple A de los Estados Unidos, con los equipos de las Estrellas de Hollywood y los Jets de Columbus, donde dejó huella con su extraordinaria defensiva y su estupendo bateo de contacto.

En la Liga Mexicana del Pacífico logró el gallardete de la temporada 1963-64 como mánager de los Naranjeros de Hermosillo, equipo con el que también brilló en su etapa de jugador. Desde 1971 inició su carrera como instructor de jóvenes y niños, trabajo que siempre desempeñó con simpatía y agrado, prueba de ello, es el talento que heredaron su hijo, recién fallecido durante la pandemia y su nieto, actual jugador. Al cierre de su carrera en el circuito veraniego de beisbol, bateó de por vida para .315 en 1199 juegos, disparó 1,498 hits, 46 jonrones, produjo 619 carreras y terminó con slugging global de .419.

Ingresó al Salón de la Fama del Beisbol Profesional de México, en 1980, en una ceremonia donde también fueron entronizados el umpire Carlos Alberto González, el primera base Ramón Montes de Oca y el cronista Eduardo "Lalo" Orvañanos; su número, el 9, está retirado de por vida en la organización de los Algodoneros del Unión Laguna. Falleció el 16 de agosto de 2011, a la edad de 82 años, pero su legado y su leyenda continuarán por siempre, en las páginas de oro del beisbol lagunero.

.315 PROMEDIO de bateo que tuvo Leonardo Rodríguez en su carrera; conectó 1,498 imparables.