Coahuilense celebra divorcio con tema de Los Dos Carnales

En redes sociales, circula un video de un coahuilense llamado Félix Domínguez Junior, quien celebró su divorcio con la música de Los Dos Carnales.

Félix radica actualmente en la ciudad de Denver, Colorado.

Fue en su perfil de Facebook en donde posteó el clip en el que se le ve saliendo de un Registro Civil de Acuña (De donde es originario) con el papel que avala el fin de su matrimonio.

En el exterior del lugar, Domínguez Junior festeja con un grupo al ritmo de la canción Cabrón y vago, de Poncho e Imanol Quezada y El Fantasma.

El video está siendo bastante compartido y hasta ya hay memes del acto que está causando sensación. en todos lados.

El Siglo de Torreón habló con Félix vía Messenger de Facebook. Comentó por qué decidió festejar con música su divorcio.

"Así soy yo, muy alegre, incluso me dicen 'El muchacho alegre'", relató.

Domínguez Junior contó que es fanático de Los Dos Carnales y le gusta el mensaje incluido en el tema Cabrón y vago, de ahí que lo eligiera para realzar su divorcio.

Por último, Félix externó que se siente raro luego de hacerse viral en redes sociales.

"Pues me siento chistoso nomás. Yo únicamente fui a festejar a mi modo y no imaginé que me volvería viral", aclaró.