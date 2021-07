Personal de salud toma la Jurisdicción Sanitaria VI

INCONFORME

Personal de salud que laboraba en el Hospital General de Torreón bajo la figura de contrato eventual tomó ayer la Jurisdicción Sanitaria VI para denunciar que la Secretaría de Salud del estado dio fin a la relación laboral sin explicarles el motivo.

Los extrabajadores afectados aseguraron que "ni las gracias" les dieron y que a la mayoría se le notificó por medio de un grupo de WhatsApp.

La situación se da a pesar de que algunos de ellos fueron reclutados por el estado de forma temporal durante la pandemia por el COVID-19, cuando la región Lagunera vivió una situación crítica en términos de hospitalizaciones, fallecimientos y nuevos contagios de SARS-CoV-2.

Otros más ya contaban con contratos eventuales desde antes de la contingencia sanitaria.

Mario Ruelas, enfermero general, dijo que él entró a trabajar hace siete años y que su contrato se renovaba cada tres meses, por lo que no considera justo que este haya terminado sin una indemnización. Otro trabajador en la misma situación, expresó: "yo solo quiero que me reincorporen a mi trabajo, no se me hace justo que después de siete años que di al Hospital General de Torreón ni las gracias me hayan dado y literalmente me hayan corrido y por la puerta de atrás. Avisaron por WhatsApp en un grupo en el que yo ni siquiera estaba, me dijeron unos compañeros".

A la protesta acudió personal de enfermería, camilleros, intendencia y médicos, entre otros.

Algunos de ellos manifestaron también que se habían presentado algunos retrasos en el pago de sus quincenas.

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Juan Pérez, explicó que se trata de contrataciones eventuales y que el fin de la relación laboral es con motivo de una reingeniería que se está haciendo a nivel estatal en la Secretaría de Salud.

Juan Pérez indicó que se abrirá una bolsa de trabajo, aunque no precisó más detalles. También aclaró que el listado fue realizado por autoridades de Saltillo y no por él.