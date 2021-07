Santos Laguna transfiere a Héctor Holguín a la Jaiba Brava

El portero de Santos Laguna, Héctor Holguín, será transferido al TM Futbol Club como parte de su proceso de formación.

Según informaron los Guerreros a través de un comunicado, el canterano, quien arribó llegó a la institución santista en la categoría Sub 13, ha demostrado su capacidad con el paso de los años, teniendo su oportunidad de conseguir títulos de la Liga MX en la Sub 17 Y Sub 20, para después integrarse al Primer Equipo, tendrá la oportunidad ampliar su carrera.

Gracias a su desempeño ha sido llamado a las Selecciones Nacionales Menores, convirtiendóse en un referente del Tricolor de la Sub 20.

El arquero de 20 años se unirá a la Liga Expansión, para consolidar su carrera como arquero y además sumar nuevas metas en su trayectoría profesional.