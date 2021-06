Sin tacones, la nueva apuesta de Siglo en Vivo

Siglo en Vivo continúa ofreciendo una programación innovadora y ad hoc a nuestros tiempos con la que busca hacer conexión con el público.

En esta ocasión, las laguneras tendrán una opción atractiva de información y diversión, sin caer en la formalidad, a través de Sin tacones; un programa que pasará jueves, viernes y sábado a las 8:00 de la noche por todas las redes sociales de esta casa editora.

Susú Luna, quien cuenta con una amplia trayectoria en programas de revista, será la titular de esta emisión “streaming” y ella misma explica en entrevista el por qué su singular nombre, el cual está generando bastante expectativa.

“Este título me encanta porque enviaremos un mensaje de que las mujeres no somos nada más los tacones, no los necesitamos para sentirnos mujeres, podemos sobresalir y desarrollarnos con o sin ellos”, contó.

Con la emoción reflejada en su rostro, Luna externó que confía en que Sin tacones será un éxito en la Comarca Lagunera.

Busca mañana más información.