VIDEO: Red Bull hace uno de los pits más rápidos de la historia

En un video compartido por el Twitter oficial de Red Bull y otros medios como ESPN, se compartió el material donde el equipo logra cambiar las cuatro llantas de la monoplaza en 1.91 segundos.

Aunque es un tiempo impresionante, éste estuvo debajo del récord mundial de 1.82 segundos, el cual también es propiedad del equipo de Red Bull.

El récord se abatió en el Gran Premio de Brasil 2019 con el equipo de Aston Martin.

Gone in 1⃣.8️⃣2️⃣ seconds ⏱ Racking up another World Record pitstop at the #BrazilGP! #givesyouwings pic.twitter.com/3UGTfur4da