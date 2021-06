Muere a los 88 años Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de EUA

Junto al exvicepresidente Dick Cheney, Rumsfeld formó el núcleo duro de "halcones" que impulsaron la guerra de Irak hace casi dos décadas, durante la Administración de George W. Bush (2001-2009).

"Con profunda tristeza, informamos de la muerte de Donald Rumsfeld, un estadista estadounidense y devoto marido, padre, abuelo y bisabuelo", que falleció "rodeado de su familia en su querido Taos" (Nuevo México), donde vivía, indica el comunicado, publicado en la cuenta de Twitter del exfuncionario.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF