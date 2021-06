7 de cada 10 trabajadores en la Zona Metropolitana de La Laguna recibe hasta dos salarios mínimos

alguiendetorreon

Hoy, 5:06 pm

publicado por: Alguien de Torreon

Ah no [...], la cosa esta muy fea. En eso es en lo que se debería de enfocar el gobierno, en fomentar las oportunidades de empleo bien pagadas y no en propaganda política, rifas, etc

