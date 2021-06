Reconoce Henry Martin que la ha pasado mal tras la detención de su hermano 

Henry Martin admitió haber pasado meses duros luego de la detención de su hermano.

El delantero del Club América que recientemente renovó su contrato, abordó el tema exdeportivo durante una entrevista para TUDN.

“Sí, es difícil, estos meses no han sido los mejores para mi extracancha y al principio me pegó durísimo, pero todo está en manos de Dios y de las personas encargadas de la situación, yo aporto lo que puedo aportar nada más y sé mi lugar, sé que puedo hacer y lo que no puedo hacer y trato de no sobrecalentar la cabeza y la verdad ayuda mucho esto de los encierros, de la concentración, de estar con mis compañeros, la familia, pero esto te distrae, te enfoca, tienes que liberar tu mente y cuando entras a la cancha eres tú, la pelota y el rival nada más. Eso me ha ayudado muchísimo, estoy bien, estoy tranquilo y confiado”.

Fue el pasado mes de mayo cuando Freddy Martin, también jugador de futbol, fue arrestado en la Ciudad de México tras una orden de arresto en su contra por presunto caso de violación.