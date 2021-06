Todo lo que le ocurre a tu carro por las lluvias y cómo evitar que se dañe

La Comarca Lagunera está caracterizada por sus famosas lluvias de tierra, pero también llegan las de agua que le pueden afectar a tu automóvil.

Es importante que sepas que el polvo, el líquido que sueltan otros carros y los gases del escape, se impregnan en el pavimento, lo que hace que al momento de transitar por la lluvia, todo eso se levante y se pegue a tu automóvil y a la pintura de este mismo, por lo que esa suciedad al secarse puede dañarlo o comenzar a realizar una corrosión del metal.

Todas las partículas y basura que anda en el ambiente que termina por caer sobre tu auto, hacen que se raye la pintura o se almacene en los empaques, lo que a la larga provocará que estos no sellen correctamente.

Si eres de las personas que dejan bajo un árbol su coche mientras llueve, lo mejor será que no lo hagas más o al momento de que se calme, revises la carrocería de tu coche y procures que no cuente con manchas de excremento de pájaro, ya que si no se retira de la superficie, puede dañarla, no importa si es la pintura o la llanta, sus ácidos producirán un efecto corrosivo, de acuerdo con el sitio Motorpasión.

La humedad del ambiente puede provocar un desgaste de los acabados interiores de tu carro, por lo que es muy importante que al momento de que la lluvia haya cedido, lo mejor es ventilar para que no se concentre más.

Limpia tu coche siempre después de una fuerte caída de agua, esto hará que el tiempo de vida de los materiales perdure un poco más.