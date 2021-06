En este momento no tengo palabras: Ryan Hoffman, hermano de Yosstop

Luego de que la noche del pasado martes la youtuber conocida como 'YosStop' fuera detenida por presunta pornografía infantil como parte de la Ley Olimpia, su hermano, el también creador de contenido Ryan Hoffman 'Rayito' rompió el silencio.

Fue a través de Instagram que Ryan compartió unas palabras para agradecer el apoyo y pronunciarse ante la situación que enfrenta su familia.

"Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento, siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras. Tal cual cómo me conocen. Los quiero mucho", escribió.

Luego de ser detenida, Yoseline Hoffman fue enviada a prisión preventiva oficiosa por el caso de Ainara, una joven que fue expuesta por la youtuber luego de ser grabada en una situación sexual sin su consentimiento.