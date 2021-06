Tuden a José Ron por exhibir y llamar 'infelices' a pareja solo por no hablar en el carro

Este martes por la noche, el actor José Ron publicó en sus redes sociales un video de una pareja que viajaba en su vehículo y parecía no hablarse.

"Me da cosa cuando veo a una pareja así, siempre me pregunto, ¿serán felices? (coche, restaurante, etc, etc) No se hablan, no se pelan, no nada. Quizá sea una suposición y los agarré en sus 5 min, no lo sé, pero yo pienso que si no te gusta donde estás muévete, no eres un árbol, no te adaptes a lo que no te hace feliz", escribió sobre el video.

El video no tardó en ser extraído del perfil y publicado en otras cuentas dedicadas a las noticias de espectáculos como 'Chicapicosa2", donde algunos usuarios lo criticaron por 'exhibir sin saber' a la pareja.

"Imagínate venir cansada del trabajo y estresada y te graban diciendo que eres infeliz", escribió una internauta.

Aunque en su mensaje aclaró que tal vez se estaba equivocando al juzgarlos, a los internautas no les pareció que expusiera su relación y sus rostros en sus propias redes sociales sin su consentimiento.