Si me puse botox o no que les valga mad***: Julio César Chávez

Hace un par de días, el legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez, sorprendió a sus seguidores al compartir el proceso que realizó para acudir con uno de sus amigos médicos y realizarse algunos 'arreglitos' en el rostro.

"Gracias al @dr.fcaballerof por la manita de gato.", escribió en Instagram junto a un video.

En las imágenes aparece el exboxeador sentado en la silla del consultorio médico recibiendo algunas aplicaciones de botox en las marcas de expresión de su frente y otras áreas.

Aunque algunos le aplaudieron por compartir la imagen y aplaudirle sus 'arreglitos', también hubo quienes lo 'tundieron' por someterse a procedimientos estéticos.

"Con razón gana jefe no siente la cara", "Primero el hijo bailando con tacones y ahora el campeón metiéndole al Botox", "Cálmese campeón va a quedar como la Lin may!", "Ya valio, te lo pego el Jr.", fueron algunos de los comentarios que realizaron en el post.

Julio César no tardó en responderles a través de Twitter con un contundente mensaje: "Ah cómo ching** jajaja con que me puse Botox con todo respeto a todos esos que critican seguramente hasta operados están... que digo Botox jajaja lo que pasa es que a mi me vale madres y yo sí digo las cosas jajaja saludos", escribió en un primer tuit.

En otro mensaje escribió: "A parte como saben si le di promoción a mi amigo doctor que va empezando pende.... y si me puse o no que les valga madre ahora resulta que nadie se hace nada si como no jajaja".

Sus seguidores le mostraron su apoyo y regresaron las críticas a quienes le comentaban cosas negativas sobre su publicación.

