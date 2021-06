Aumentan personas sin servicios médicos en Coahuila y Durango

La principal carencia de los coahuilenses y duranguenses es la salud. En los últimos años, la población que no cuenta con este servicio se ha incrementado considerablemente, de acuerdo a la evolución de las carencias publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El análisis destaca que en ambas entidades ha crecido el número de personas que no tienen servicio médico, lo que cobra relevancia en la actual contingencia sanitaria. Coahuila pasó de 13.2 % en 2015 a 14.5 % en 2020 y en Durango de 15.6 % a 21.2 % en el mismo periodo.

"Esto es muy difícil porque estamos hablando de un año de pandemia, de crisis, de pérdida de empleo, donde muchas personas han tenido que vender las pocas pertenencias que tienen para atenderse, quedándose en una situación de pobreza extrema", expuso Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI).

Con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el CCI señaló que en Coahuila hay 3 millones 146 mil 771 habitantes, de los cuales 456 mil 282 no cuentan con servicio médico de ningún tipo, ni público ni privado. "Son personas que no tienen IMSS, ISSSTE, Insabi; no tienen servicio médico, se convierte en la carencia social más marcada en el estado", expresó.

Le sigue el rezago educativo, con 368 mil 172 personas que viven en situación de desventaja, ya sea porque son analfabetas, no tienen la primaria terminada o no concluyeron la educación secundaria.

En el caso del drenaje, son 47 mil 202 coahuilenses que no cuentan con este servicio en sus casas; 44 mil 55 no tienen agua entubada; 18 mil 881 tienen viviendas con piso de tierra; y 3,147 no tienen electricidad. Estas condiciones son propicias para las enfermedades gastrointestinales y también tienen relación con la mortalidad infantil.

DURANGO

En lo que corresponde al estado de Durango, las carencias sociales son aún más graves; a pesar de que la población es menor a la de Coahuila, hay más gente con esta condición.

De acuerdo al diagnóstico del Consejo Cívico de las Instituciones, hay 1 millón 832 mil 650 habitantes, de los cuales 388 mil 522 no tienen servicio médico; 280 mil 395 viven en rezago educativo; 108 mil 126 no tienen drenaje; 43 mil 984 no tienen agua entubada; 71 mil 473 viven en casas con piso de tierra; y casi 33 mil no tienen electricidad.

MUNICIPIOS MÁS VULNERABLES

Para el Coneval, uno de los municipios más vulnerables del estado de Coahuila sería Viesca, que forma parte de la Comarca Lagunera. Por el lado de Durango, se menciona El Mezquital como uno de los que presentan mayores carencias sociales en el diagnóstico.

