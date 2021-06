Laguneros opinan que miedo ha sido el principal factor para rechazar vacunas antiCOVID en Durango

Temor y desinformación pudieron ser los factores por los que las personas en posibilidad de ser vacunadas contra el COVID-19 hayan rechazado esta oportunidad.

El pasado lunes, el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, informó que un 20 por ciento de la población en posibilidad de ser inmunizada con los diferentes biológicos que han llegado a la entidad, ha rechazado la vacunación. Actualmente, se atienden a los adultos de 40 a 49 años de edad.

En un sondeo realizado entre la población lagunera, la constante fue que el miedo es el principal motivo por el que las personas han dicho que no a la vacunación.

María Guadalupe Chávez comentó que como quiera que sea, bueno o malo, es necesario arriesgarse. "Muchos tienen miedo por lo que saben, que se enfermaron de esto y de aquello y que muchos se murieron", dijo.

Por su parte, doña Gloria Cruz calificó como mal el hecho de que rechacen esta oportunidad de vacunarse contra el nuevo coronavirus. "Hacen mucho mal, porque la vacuna es una manera de protegerse, de generar anticuerpos ante una enfermedad, al momento de que nosotros no generamos estos anticuerpos, nos estamos exponiendo a una infección que nos puede llevar a la muerte. Aunque la vacuna no está 100 por ciento comprobada, sí tiene estudios que nos dan o nos avalan seguridad y reducción en la mortalidad".

También comentó que "tienen miedo, por ignorancia, la mayoría de las personas no conocemos cómo funciona una vacuna, y luego hay tanta información extra a la vista, que se habla hasta de boicot, eso genera miedo a las personas", insistió.

Teresa Mendoza dijo que los ciudadanos están en su derecho a vacunarse o no, aunque considera también que por temor a la reacción, muchos prefieren no arriesgarse. "Están en derecho, si no se quieren vacunar, ya cada quien tiene su opinión. Metieron muchos miedos que a lo mejor nos podían hacer algo, y pues miedo por las reacciones que pueda atraer la misma vacuna".

Fernando Rivera coincidió con Teresa al considerar que cada persona está en su derecho de aceptar o no, "pero deben tener cuidado de lo que estamos viviendo… Muchos por temor a lo que va a pasar, por comentarios que escuchan que a este le pasó esto y aquel, aquello, prefieren decir que no".