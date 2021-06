La población es analfabeta sobre salud mental en Durango: ISMED

La población es analfabeta en educación mental y no se ha ejercido un trabajo de psicoeducación en este sentido, reconoció Soledad Ruiz Canaan, directora del Instituto de Salud Mental del Estado (ISMED).

Dijo que la postpandemia, aunque aclaró que no se ha terminado la pandemia por el COVID, está dejando pérdida de empleo, mayor pobreza, aumento de trastornos de ansiedad, incremento de violencia intrafamiliar, incremento de suicidio, de sustancias ilegales en todo el país y en el estado.

Esta situación está provocando que se viva en una crisis, "y es una consecuencia que expone la brecha de que no se atiende la salud mental en el país, aunque en Durango sí tenemos un instituto que busca esta atención, pero debemos aliarnos y no trabajar cada quien por su lado", dijo Ruiz Canaan.

Dejó en claro que antes de dar a conocer números de contagios o de muertes por COVID, debió de educarse a la población sobre el tema.

Agregó que se debe de trabajar en tener metodología de proyectos y no solo actuar con situaciones mediáticas y siendo reactivos a los problemas de salud mental.

"Hay que hacer una campaña de psicoeducación, con respeto a toda la población, somos analfabetas en conocimientos de salud y más de la salud mental, tenemos que alfabetizar al pueblo para que sepa cómo actuar ante consecuencias terribles", agregó.

Dejó en claro que, si no existe esa psicoeducación, se va a seguir actuando igual, "un pueblo que no esté alfabetizado en salud no tiene la cultura de cuidar la salud y siempre estamos curando la enfermedad".

Y ante la apertura de actividades turísticas en las instalaciones feriales, Ruiz Canaan comentó que debe de existir una corresponsabilidad sociedad e institución.

"Con la falta de psicoeducación trae como consecuencia que la gente no sepa cuidar su salud y no sabe enfrentar todo lo que se le ponga enfrente y si no es así, siempre vamos a estar curando enfermedades", concluyó.