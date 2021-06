CIJ rechaza uso lúdico de cannabis

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Torreón se pronunció en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referente a la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico y recreativo de la marihuana en México.

El director del CIJ, Rafael Mora, dijo que hizo falta un análisis profundo sobre el tema con especialistas y advirtió que avalar el uso lúdico de la droga depresora causará un incremento en el consumo y que en ese contexto el país tendrá que asumir los riesgos a la salud física y mental y la demanda de servicios de atención a las y los usuarios.

"Es importante que la gente sepa que la marihuana sí tiene daños en la salud física, emocional y afectiva de las personas. La marihuana después de un tiempo de usarla provoca lo que se llama el síndrome amotivacional, eso quiere decir que hace que la persona pierda el interés sobre cualquier tema y actividad y no puede interactuar en su entorno de forma normal; lo único que vamos a provocar es que vamos a tener generaciones de jóvenes con todos sus sueños truncados", apuntó.

Dijo que el uso recreativo de la marihuana no atiende el libre desarrollo de la personalidad, pues al final de cuentas "lo que se da es una esclavitud, algunos no llegan a eso, pero una buena cantidad de personas sí llegan a crear una adicción, esto de la libertad yo sí lo pondría en tela de juicio". Además, dijo que hay dudas sobre cómo se regulará que el uso lúdico de esta droga no afecte a terceros.

La marihuana es una droga depresora proveniente de la planta cannabis, contiene una sustancia química llamada THC (Delta-9-Tetrahidrocannabinol), que afecta el funcionamiento del cerebro. En el CIJ de Torreón, el promedio anual es de al menos un 75 por ciento del total de pacientes atendidos que manifiestan haber consumido marihuana, lo que la posiciona como la droga ilegal de mayor consumo. Los casos de mayor prevalencia se centran en jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, seguido de usuarios de 20 a 24 años y de 25 a 29 años.