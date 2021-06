Luis Fernando Salazar presenta denuncia ante FGR

El diputado federal, Luis Fernando Salazar Fernández presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Torreón por presuntas violaciones al Código Penal Federal, a la Ley General en materia de delitos electorales y a las de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto durante el pasado Proceso Electoral Federal en el que se renovaron las alcaldías y diputaciones federales en el estado de Coahuila.

El legislador, dijo que el presunto responsable es Luis Alejandro Martínez Ceniceros quien se desempeña como coordinador estatal de Programas Sociales y que supuestamente intervino en el proceso electoral, lo que se sustenta en un video en el que según aparece el funcionario del estado regañando y tratando "de manera indigna" a un grupo de personas del ejido La Partida que no le enviaron la fotografía con su voto.

"Les dice que no les va a pagar los 200 pesos que nada más les va a pagar 100 y les dice que no se comportaron a la exigencia, que reciben un programa social y que si no ha sido porque el PAN le da los votos al PRI en sectores de la clase alta de Torreón y en otros lados, hubiesen perdido la elección".

Salazar Fernández mencionó también que en colonias como Sol de Oriente, se utilizaron sanitizadores con número y letra que fueron entregados a las y los electores en las casillas el día de la votación en favor de un partido político y violando el principio de secrecía. "Y en la casilla tenían que tomar una fotografía con el voto y cada voto estaba referido a un elector o a una persona, cada quien tenía una identificación, se violó la secrecía del voto porque hubo compañeros y yo mismo estuve promoviendo a la gente que no se dejara manipular porque les pedían fotografía", señaló.

Por otro lado, indicó que le quedan algunos meses como diputado federal por lo que su futuro político todavía no lo tiene definido.