Urbanismo de Torreón evitará desarrollo de viviendas en áreas sin cobertura de agua potable

La Dirección de Urbanismo de Torreón podría dejar de otorgar autorizaciones a los desarrolladores de viviendas que no puedan sustentar la viabilidad en materia de agua potable a los compradores, como medida para evitar la proliferación de sectores en los que no se tiene la infraestructura para llevar agua potable en cantidad y calidad suficientes, lo que genera afectaciones graves a la vida de la ciudadanía que posteriormente se instala en las zonas.

Así lo advirtió ayer el alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño, quien indicó que se trata de una iniciativa más para dar solución en el mediano y largo plazo al tema de la sustentabilidad de las áreas habitacionales en Torreón.

"El Municipio da permisos, facilita la construcción de nuevos fraccionamientos, lo que yo he dado instrucciones es que no autoricemos ningún fraccionamiento si no tiene factibilidad de agua por parte de Simas Torreón, no se vale que se brinquen al Simas Torreón y se vayan al Simas estatal (Rural) y entonces pues les da una factibilidad en medio de la ciudad, cuando no hay agua ahí, pues tenemos que dárselas, tenemos que atender las quejas de los ciudadanos", declaró.

Cabe señalar que para aplicar dicha instrucción oficial, la Dirección de Urbanismo de Torreón no requiere de ninguna modificación reglamentaria, por lo que en adelante cualquier empresa desarrolladora de fraccionamientos o de áreas comerciales deberá cumplir ante la autoridad municipal en temas de factibilidad en abasto de agua potable y ante el organismo municipal, en este caso el Simas Torreón.

"Darles garantías de que Simas Torreón es la empresa de Torreón, de los torreonenses, tiene la mayor cobertura de redes de agua y de drenaje, en caso del Simas Rural pues no cuenta con el drenaje necesario, de hecho nosotros tenemos que conducir esas agua hacia las plantas de tratamiento, nosotros tenemos que estar arreglando fugas de agua, muchas cosas, entonces no ha sido un organismo eficiente y le cuesta a la ciudad de Torreón… Por lo pronto yo autorizaría un fraccionamiento que no traiga la factibilidad de Simas Torreón".