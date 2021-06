¿Qué opina Javier Aguirre sobre el llamado de Funes Mori a la Selección Mexicana?

Para Javier Aguirre, técnico del Monterrey y exentrenador de la Selección Mexicana en los Mundiales de Corea - Japón 2002 y Sudáfrica 2010, dijo que el debate sobre el llamado de Rogelio Funes Mori es válido por ser naturalizado.

"[Funes] es uno más, yo no veo porque no pueda estar, yo siento que es un debate estéril, pienso que si lo convoca el entrenador nacional [Gerardo Martino] debe ser por su calidad y no por su pasaporte", dijo el "Vasco", quién en su época de seleccionador nacional llevó a las Copas del Mundo a dos argentinos naturalizados: Gabriel Caballero (2002) y Guillermo Franco (2010).

Esto prácticamente borrará a Funes Mori de la pretemporada y quizá del inicio del torneo, pero no es algo que le preocupe mucho al técnico.

"Funes Mori vive una nueva experiencia de vida. Y Janssen en recuperación, ojalá y llegue a la fecha 1 y si no, está Plátano [José Alvarado] que está motivado. Esta preparadísimo por si le toca jugar".

Los Rayados han armado un buen equipo, al contratar a gente como Durvan Vergara, Esteban Andrada y Héctor Moreno. "De momento no estamos preocupados, realmente el equipo está bien, si hay algo tenemos tiempo. No está cerrado el plantel.

"La ventana es el 22 de septiembre. Llegaron Andrada y Vergara, también Moreno. Poco a poco al equipo se van a ir integrando, es el precio de tener jugadores de calidad. Tenemos seleccionados en México y Copa América".

Héctor Moreno, "ya había trabajado conmigo [en el Espanyol de Barcelona], había que suplir a Nico [Sánchez]. Lo mismo pasó con Hugo González, habría que conseguir un portero. Con Avilés Hurtado habría que hacer lo mismo.

"Hemos hecho contrataciones muy estudiadas, no tirando el dinero, lo analizamos bien, de momento el equipo está muy equilibrado", finalizó Javier Aguirre.