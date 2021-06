Durango quiere 'rescatar' aduana interior de Gómez Palacio

Buscan "rescatar" la aduana interior de Gómez Palacio, a fin de integrarla al proyecto económico del Corredor T-MEC, estiman que podría estar operando dentro de cuatro meses.

Gustavo Kientzle Baille, secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Durango, consideró que la aduana interior de Gómez Palacio es una infraestructura muy importante para lo que se quiere lograr en términos del Corredor T-MEC, y recordó que ya se cuenta con un recinto fiscalizado en operación en este municipio.

"Hay que sumar la parte de la aduana, hay que tomar en cuenta que el que haya cerrado no fue un tema de gobierno, fue un tema entre privados, pero ya ahorita nosotros hemos metido la mano, hemos buscado los acuerdos y estamos ya en posibilidad de pedir otra vez que se vuelva a reactivar", expresó.

Este procedimiento, dijo, se realizaría ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la oficina encargada de proporcionar estos permisos.

Respecto al conflicto entre privados, que continúa, el funcionario estatal indicó que hay un área de los terrenos donde sí, pero otra donde se podría realizar esta solicitud de parte del gobierno de Durango.

Reconoció que se requiere dar mantenimiento a esta área, en lo que se tiene que entrar junto con el gobierno federal, a fin de que se pueda dejar en las mejores condiciones.

"Te puedo decir que está en buenas condiciones y es solo algo mínimo lo que tendremos que hacer", dijo.

Kientzle Baille consideró que se podría tener una respuesta tentativa de aproximadamente 60 días, así como otros 60 días para que se pudiera dejar lista la infraestructura.

La aduana interior de Gómez Palacio lleva más de dos años sin operar, luego de que fuera cancelada por Hacienda, bajo el argumento de que no estaba preparada para dar el uso que se exige, ya que no se pudo demostrar su funcionalidad, en su momento, además de que no se le pudo cercar trabajo, aunque con el arribo de algunas empresas se observa la necesidad de que opere lo antes posible.

El proyecto del Corredor T-MEC contempla la construcción de cinco tramos del ferrocarril Durango-Mazatlán, de los cuales, tres se encontrarían en el estado de Durango, además incluye el desarrollo de un Puerto Offshore Inland de última generación en las costas de Sinaloa y dos centros industriales y logísticos en las inmediaciones del puerto.

Conectará con rutas ferroviarias terrestres y marítimas que atravesarán Estados Unidos, llegando a Winnipeg, Canadá y el cual constituirá una inversión cercana a los tres mil 300 millones de dólares de capital privado. Este proyecto contempla integrar a la cadena de valor exportadora y logística a Mipymes, con una proyección de 10 mil empleos directos.