Brandon Peniche dejará Venga la Alegría para irse a Televisa

Luego de especulaciones y falsos rumores, este martes en el programa de Radio Fórmula ‘Todo para la mujer’ de Madxine Woodside se confirmó que Brando Peniche renunciará a Venga la Alegría para irse a Televisa a grabar un nuevo proyecto.

“Dicen que es de sabios cambiar de opinión y pues que siempre sí, que dice mi mamá que sí, que sí se va Brandon Peniche a hacer telenovela a Televisa. ¿Ves que nos habían dicho que no se iba porque en Venga la Alegría tenía un contrato por varios años? Pues no. Sí se va a Televisa a hacer telenovela, entonces me imagino que deja VLA porque ya sabes que los llamados de telenovela no tienes vida hasta que termina la telenovela", reveló.

De acuerdo a las especulaciones, Peniche, hijo de Arturo Peniche, será contratado en el nuevo proyecto del 'remake' de la novela Viviana, la cual se transmitió en televisión en 1978.

Dicha producción estuvo protagonizada por Lucía Méndez y Juan Ferrara y quienes fueron 'remplazados' en el primer remake de la misma por Baby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Esta oportunidad llega tres años después de incorporarse como conductor en TV Azteca, luego de abandonar Televisa para buscar crecimiento en su carrera.