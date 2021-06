'Chicharito' y Carlos Vela representarán a la MLS en el All -Star Skills Challenge contra la Liga MX

Para representar a la liga estadounidense, estarán dos mexicanos estrella, el delantero del LA Galaxy, Javier "Chicharito" Hernández y Carlos Vela, quien juega para Los Angeles FC, los dos jugadores estrella ya fueron confirmados para el evento que tendrá una duración de dos horas, en donde 8 jugadores de la MLS competirán con 8 jugadores de la Liga MX en cinco diferentes desafíos.

It’s on! Catch me at the #MLSAllStar Skills Challenge in Los Angeles against @LigaBBVAMX .

