La golfista Gaby López y el reto de representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El nombramiento de abanderada nacional fue una larga espera y un sueño cumplido para Gaby López, reconocida por sus éxitos en la LPGA.

La capitalina estará en sus segundos Juegos Olímpicos y asegura la posibilidad de obtener una medalla, ya sea ella o los tres mexicanos -María Fassi, Abraham Ancer y Carlos Ortiz- que competirán en Tokio 2020.

"El hecho de llevar la Bandera Mexicana es porque eres uno de los mejores atletas de tu país. Este reconocimiento vale mucho, porque se hace notar todo tu esfuerzo. Siempre representaré a México de la mejor manera y con mucho corazón", dice López.

Dos veces campeona en la LPGA y ubicada en la posición 25 del ranking olímpico, la mexicana elogia y promete que sus compatriotas también se presentan como candidatos para presea.

"Tenemos muy buenas posibilidades. Los cuatro nos hemos desarrollado mucho y sumado resultados muy buenos en los torneos más recientes. Sabemos perfectamente lo que es la presión", promete la capitalina.

En la rama femenil, López estará acompañada por Fassi, campeona nacional en la NCAA en 2019; en la varonil, Ancer -décimo en el ranking olímpico- y Ortiz -ganador del Houston Open 2020- serán los representantes.

La experiencia la tiene la capitalina, al presentarse en sus segundos Juegos Olímpicos; en Río 2016, cerró empatada en la posición 31. Un lustro después, la tricolor asegura haber aumentado su rendimiento en lo profesional y personal.

"He crecido y aprendí a enfocarme en los pequeños detalles; crecí en lo emocional y me conocí mejor. Es un aprendizaje que me ha gustado mucho".