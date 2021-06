Christina Aguilera manda mensaje de apoyo a Britney Spears; 'merece toda la libertad', dice

En medio de la batalla judicial en la que se encuentra inmersa Britney Spears en contra de su padre para librarse de la “abusiva” tutela que ejerce sobre su vida personal y profesional desde 2008, Christina Aguilera, con quien se abrió camino en el mundo musical, se sumó a los artistas que le han mostrado su apoyo.

Después de que la intérprete de Baby One More Time declarara en el Tribunal de Los Ángeles para acabar con esta medida legal, muchos famosos se solidarizaron con Spears, entre ellos su exnovio, Justin Timberlake, y ahora se le ha unido Christina, con quien coincidió de niña en The Mickey Mouse Club.

La cantante de Genie In a Bottle dedicó un mensaje a su colega a través de Twitter junto a una fotografía de su infancia con Britney.

"Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea", sentenció.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through. It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

Y agregó: "ser silenciado, ignorado, intimidado o no recibir el apoyo de las personas más cercanas es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El daño mental y emocional que esto puede causar en un ser humano no es nada que deba tomarse a la ligera".

To be silenced, ignored, bullied or denied support by those “close” to you is the most depleting, devastating and demeaning thing imaginable. The harmful mental and emotional damage this can take on a human spirit is nothing to be taken lightly. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

Aguilera también se pronunció en contra de las polémicas revelaciones que hizo Britney donde acusó a su padre y a quienes controlan su vida de no permitirle casarse ni tener hijos, pues asegura que la forzaron a usar un dispositivo intrauterino (DIU) para evitar que se embarace.

"Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia intimidad, su propio espacio, su propia recuperación y su propia felicidad", señala Christina.

Every woman must have the right to her own body, her own reproductive system, her own privacy, her own space, her own healing and her own happiness. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

"Si bien no estoy detrás de las puertas cerradas de esta conversación muy personal pero a la vez pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde mi corazón lo que he escuchado, leído y visto en los medios. La convicción y desesperación de esta petición de libertad me lleva a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen el control. A una mujer que ha trabajado en condiciones y con una presión inimaginables para la mayoría, le prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Ella merece todo el verdadero amor y apoyo del mundo", concluyó.

While I am not behind the closed doors of this very layered & personal yet public conversation – all I can do is share from my heart on what I’ve heard, read and seen in the media. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

The conviction and desperation of this plea for freedom leads me to believe that this person I once knew has been living without compassion or decency from those in control. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

To a woman who has worked under conditions and pressure unimaginable to most, I promise you she deserves all of the freedom possible to live her happiest life. My heart goes out to Britney. She deserves all the TRUE love and support in the world. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021