OnlyFans prohibirá contenido para adultos en su plataforma

La plataforma de OnlyFans ha adquirido gran popularidad a lo largo de los últimos dos años por el contenido erótico de celebridades internacionales que ha motenizado millonarias cantidades de dólares.

Yanet García, Cardi B, Bella Thorne, Blac Chyna, Noelia, Anitta, Ninel Conde entre otras, han sido las estrellas que han destacado en la app, además de youtubers, influencers y personalidades de otros medios.

En un artículo de Bloomberg se reveló que debido a la gran cantidad de contenido de tonos pornográficos en su aplicación, los propietarios ya consideran modificar sus políticas y prohibir este tipo de material.

It’s time to meet your new PT Mike Chabot! ️‍♂️ Fitness coach and nutritionist Mike is here on OnlyFans to help you smash your fitness goals and live a healthy lifestyle So head over and get learning at: https://t.co/nl3LQcEKzc pic.twitter.com/dq0rJHlObY — OnlyFans (@OnlyFans) June 23, 2021

“La idea es encontrar patrocinadores que puedan ayudar a convertirse en una plataforma de medios más convencional y disminuir su reputación de pornografía”, reveló.

Tim Stokely, el creador de la plataforma, la inventó en 2016 para promocionar artículos e información sobre el estilo de vida fitness y nutrición, sin embargo, poco a poco el contenido para adultos comenzó a crecer gracias la cantidad de dinero que se generaba.

Digital artist and film director @nicrussin is back with her top tips for success on OnlyFans! From goal setting to captivating captions, Nicole is dishing out pearls of wisdom! Head over to check out her tutorials and more at: https://t.co/1sye93kKCp pic.twitter.com/LDfntDcFGz — OnlyFans (@OnlyFans) June 29, 2021

Bloomberg reveló que en 2020 se reportaron más de 2 mil millones de dólares en ventas de suscripciones (39 mil 606 millones de pesos mexicanos), lo que equivale para la empresa a 400 millones de dólares de 'utilidad' ya que cobra el 20 % de comisión por cada imagen o video.

Mediante las redes sociales de Only Fans se ha tratado de ir modificando poco a poco el tipo de publicidad que se le da a su contenido en un intento de 'transformar' la razón por la que los nuevos suscriptores son atraídos.

It’s time to get curvy with 'Curves With Caroline' on OnlyFans! Caroline is sharing her exercise tips, yoga poses and bringing you along on her world travels! A healthy attitude is catching, so get the positivity flowing at: https://t.co/0QCQPgzwaz pic.twitter.com/jMDVsQ8Fav — OnlyFans (@OnlyFans) June 28, 2021

La publicación de esta decisión ha atraído opiniones tanto negativas como positivas, pues algunos creen que será bueno para la plataforma transformar su contenido para todas las edades, sin embargo miles de usuarios que generan fondos a través del material 'subido de tono' se podrán ver afectados.