Autoridades de Torreón refuerzan infraestructura pluvial ante pronóstico de lluvias

En el marco de posibles precipitaciones en la región se han iniciado ya trabajos de refuerzo al sistema del drenaje pluvial de Torreón, autoridades municipales buscan evitar inundaciones como las ocurridas años atrás en diversos puntos de la ciudad.

Fue durante este martes en la mañana que el alcalde Jorge Zermeño, acompañado de ediles y funcionarios locales, inició los trabajos de construcción de la segunda etapa del cárcamo pluvial “El Campesino II”, se buscan evitar encharcamientos e inundaciones en la zona del periférico Raúl López Sánchez, desde la carretera antigua a San Pedro y hasta la zona del edificio de la Fiscalía del Estado en Torreón.

El proyecto está a cargo de la Dirección de Obras Públicas Municipales y tiene una inversión de 6 millones de pesos, será terminado en las próximas semanas y el nuevo equipo de bombeo de aguas pluviales estará ubicado en la zona sur del propio periférico, a unos metros del llamado puente “El Campesino”.

“Aquí paralizaba el periférico la falta de circulación, se volvía una gran alberca esta parte de la ciudad… Mi preocupación ha sido siempre hacer las obras necesarias que requiere la ciudad, un mejor equipamiento, calles, avenidas, en plazas públicas, escuelas, redes de agua potable, pozos etcétera… Aquí en periférico me gustaría todavía si es posible hacer algunas obras para darle entrada o salida, porque a veces si hay algún accidente tenemos el problema que los vehículos no pueden salirse o ingresar, cuando en este caso se hacía una alberca aquí y no hay líneas alternativas al periférico”.

El mandatario local afirmó que para hacer frente a las lluvias en este año se cuenta con equipos y proyectos de desfogue de aguas pluviales, especialmente en sectores clave como Valle Oriente, Sol de Oriente, la calzada Vasconcelos y fraccionamientos como Roma y en la Zona Industrial.

De la misma forma se mantendrán las inversiones en lo que respecta al abasto de agua potable, de forma que la población en los diversos sectores pueda tener el servicio necesario en lo que resta de la administración.