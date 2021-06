HBO Max llega a México; ¿cuánto cuesta y cuál es su contenido?

Después de una larga espera, finalmente la plataforma de streaming HBO Max ha hecho su arribo al país.

El servicio, que ya está disponible en versión web, Android, Google TV, iOS, Apple TV, webOS, TizenOS y Roku, permite ver contenido exclusivo de HBO, así como productos de Warner Bros, TNT, CNN, Adult Swim, New Line, DC, truTV, al igual que se podrá tener acceso a contenido para niños como Cartoon Network.

Pero, ¿cuánto cuesta HBO Max y cuáles son los paquetes de suscripción?

HBO Max está disponible en dos planes (Móvil y Estándar) y tres plazos con los que se puede comprar (mensual, trimestral o anual). Para los usuarios nuevos, habrá una prueba gratuita de siete días. A continuación, te dejamos los precios:

Mensual

Móvil: 99 pesos

Estándar: 149 pesos

Trimestral (tres meses)

Móvil: 269 pesos (89.67 por mes)

Estándar: 499 pesos (133 por mes)

Anual (doce meses)

Móvil: 829 pesos (69.08 por mes)

Estándar: 1,249 pesos (104.8 por mes)

¿Para cuántas pantallas es HBO Max?

La diferencia fundamental de las suscripciones es que la Móvil únicamente funciona en dispositivos como tablets y smartphones, y se puede visualizar en un sólo dispositivo a la vez en definición estándar, y sin creación de múltiples perfiles. En pocas palabras, es una opción personal que no se puede ver en una televisión o laptop.

En cambio, la Estándar, se podrá reproducir en dispositivos móviles, pantallas y computadoras; tendrá acceso a tres pantallas a la vez para ver contenidos de forma simultánea en reproducción con calidad HD y 4k y configuración de hasta 5 perfiles personalizados para todos los integrantes de la familia.

Cabe destacar que los suscriptores de HBO Go tendrán un cambio automático a la nueva plataforma de streaming, pues esa versión será descontinuada.

¿Qué contenido hay en HBO Max?

HBO Max llega con un sinfín de producciones a su catálogo, donde se podrá transmitir la próxima temporada de la UEFA Champions League.

Asimismo, el suscriptor tendrá la posibilidad de ver grandes estrenos de películas después de 35 días de haberse proyectado en cines, tales como: Space Jam: Una nueva era, The Suicide Squad, Dune, entre otras.

También estarán disponibles películas recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat, la aclamada Judas y el Mesías Negro, así como la taquillera Godzilla vs Kong.

Además, alojará colecciones como Harry Potter, El Señor de los Anillos y Mátrix; películas de DC Universe, como La Liga de la Justicia de Zack Snyder; y series como The Big Bang Theory, Friends, Los Soprano, Game of Thrones o Doom Patrol.

Nuevos contenidos de series memorables se pueden encontrar con Friends: Reunión especial, el reencuentro de los personajes del icónico sitcom; And Just Like That, los nuevos capítulos de Sex And The City, o el reboot de Gossip Girl.