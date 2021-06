¿Cuáles son los errores más comunes al momento de emprender un negocio?

El 97% de las empresas nuevas cierra a los dos años de haber iniciado operaciones debido a que incurren en algunas prácticas negativas.

Claudia Berenice García Mendoza, consultora con 18 años de experiencia que ha trabajado con más de mil empresas en La Laguna, Durango, Zacatecas y Chihuahua, señala cuáles son los errores más comunes al emprender.

1. Que el emprendedor no se visualice como empresario.

La Secretaría de Economía visualiza que se clasifican por actividad (industrial, comercial, de servicios) y por tamaño, en base al número de colaboradores. Entonces, una tiendita de la esquina debe operar igual que un gran almacén, con la diferencia en la magnitud de la operación, pero las dos tendrían que planear sus recursos, el acomodo de mercancía, promociones, ofertas, etcétera, de modo que el emprendedor debe visualizarse como empresario desde el primer día.

2. No realizar un estudio de mercado.

Los emprendedores suelen ver este tema como costoso o que es exclusivo de las grandes empresas, pero se trata de preguntar al posible mercado si lo que se va a ofrecer, producto o servicio, tendría clientes dispuestos a consumirlo. Cuando el emprendedor vende lo que él quiere, es difícil que lo pueda comercializar, porque es bajo su propio criterio y condiciones, mientras que, cuando es lo que el mercado pide, es más fácil colocar las ventas que cubren necesidades determinadas en el estudio de mercado.

3. No establecer un sueldo para el dueño.

El empresario y la empresa trabajan en forma independiente, son entes individuales y cada uno opera con sus propias características, por lo que el dueño debe vivir de su sueldo, bien establecido, y la empresa de las utilidades que le genere la actividad. De lo contrario, se pueden incluso mezclar los gastos de la empresa con los familiares.

4. Mantener el rol de la familia dentro de la empresa.

Un gran número de las compañías en la región son familiares y muchas veces se busca llevar el mismo rol que se tiene dentro de la familia a los negocios; cuando se tiene que operar mediante un perfil de puestos y descripción de funciones, en cuanto a cuáles son las características que necesita la persona que va a cubrir un cargo determinado, esto debe quedar asentado por escrito.

5. No llevar un registro de las operaciones.

Dicen que lo que no se registra no se controla, y lo que no se controla no se cambia. Muchos empresarios buscan vender más, pero desconocen cuánto vendieron el mes pasado o en el mismo mes del año anterior. El registro es fundamental para toda compañía, ingresos y gastos, los días con más ventas, gastos hormiga, lo que permitirá tener un mayor control y tomar decisiones informadas.

6. Buscar consumidores y no clientes.

Un consumidor es aquella persona que llega, toma el producto y se va, le da igual comprar en una empresa u otra, mientras que el cliente prefiere a una compañía respecto a la competencia, ya sea por horario, servicio, surtido de mercancía, entre otros aspectos, entonces las empresas deben enfocar sus estrategias de posicionamiento y mercadeo para que los consumidores se vuelvan clientes.

7. No tener claro su aspecto diferenciador.

Todo negocio debe diferenciarse de la competencia, buscar aquello por lo que el cliente debe acudir ahí y no con otros. En la mayoría de los casos, se opta por el precio, pero lo recomendable es que este no sea el indicador, pues se pone en riesgo a la empresa si se elevan los costos de la mercancía o no está en condiciones de mantenerlos. Hay otros factores como el horario, surtido, variedad de productos, atención personalizada, instalaciones.