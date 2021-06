Daoner quiere competir con grandes exponentes

Para Daoner, la música es una forma de expresión que puede llevar a cualquier a encontrarse en una canción o en beat.

El rapero originario de Torreón, Coahuila, ha dedicado 17 años de su vida a su formación musical, y ahora busca abrirse paso en los escenarios de Los Ángeles, California, por lo que ahora se adentra a un nuevo género musical, incursionando por primera vez en el trap dentro de su nuevo sencillo "No se compara".

Respecto a este salto musical, Daoner comenta "El trap se ha vuelto muy popular y me hizo voltearlo a ver e investigar qué trae este nuevo género. Ya había escuchado algunas canciones y a algunos artistas, pero esta fue la primera vez que me metí a estudiarlo".

Una de las razones que llevaron al intérprete a probar en este nuevo género, fue el hecho de haberse topado con producciones que cumplían sus expectativas bajo las cuales puede considerar un producto como de "buena calidad".

"A mí me gusta todo tipo de música, no solamente rap o hip hop, me gusta de todo si tiene contenido, un mensaje, y no necesariamente tiene que ser rap. La música bien hecha y que te causa alguna emoción, eso es lo que me gusta escuchar y crear también".

Las inquietudes de Daoner se desplazan por los espacios más oscuros donde los artistas se sienten atrapados si permanecen mucho tiempo en ese lugar. Para el intérprete esto juega un rol determinante su nueva faceta.

"No es que te aburras, pero sí te pones retos. Ahorita estoy preparando música de género urbano con una gran variedad de artistas, incluso rock. Yo pienso que si puedo hacer versos y estructuras en el rap, como artista también tengo que poder hacerlo en otros" a lo que añadió "Salirme de mi zona de confort es lo que me motiva y llena al artista que llevo dentro".

Cuando se le cuestionó a Daoner sobre aquellos temas de los que goza escribir y cómo lo lograba, decidió ahondar en su proceso creativo, dentro del cual considera que un cuerpo debe estar sano para poder crear.

"Cuidar tu alimentación también es fundamental para poder crear; cuidarte y hacer ejercicio. Pero también soy muy introspectivo, medito mucho para ir más allá del cuerpo y llevar el mensaje de que se pueda materializar lo que propongas".

Una de sus claves para lograr componer tanto su música, como para otros artistas, es la de no soltar el lápiz y el papel sin importar el día en el que se encuentre.

"Me pongo a escribir todos los días, por lo menos dos horas; ahorita por la pandemia escribí mucho más. Una frase que se quedó conmigo fue 'que la inspiración te agarre trabajando', entonces todos los días lo hago. A lo mejor no todos los días te sientes inspirado, pero estás escribiendo y definitivamente algo tiene que llegar".

Le cantan a la pandemia

Una de las más importantes colaboraciones del artista, fue el lanzamiento de la canción "Ilumina", donde trabajó de la mano con Danlos D, Cristina García y Neto Soto. Un proyecto que nació durante la pandemia dadas las necesidades que el mundo estaba atravesando. La canción intenta reflejar un destello de positivismo desde un escenario catastrófico. "Positivismo, alegría y amo", son las palabras que Daoner usó para darle sentido a dicha melodía.

"La canción la grabamos en diciembre cuando yo vine, no fue a distancia entonces fue un proceso mucho más íntimo. Cuando grabas debes poner mucho de ti para que se refleje, esté o no a distancia. Eso es lo que yo hago cuando escribo mis letras".

Latinos en Westside

Daoner decidió emprender su camino buscando llegar a competir con grandes exponentes del rap a nivel internacional. Para el artista, el reto más grande es abrirse paso dentro de la escena, dado que, si bien reconoce que los exponentes latinos han llegado con fuerza al país, las preferencias y las estadísticas muestran que lo más aceptado y con una mayor cantidad de fanáticos, es el reguetón y los corridos tumbados.

"El rap en Estados Unidos es muy underground, muy pobre. El reguetón y los corridos tumbados están muy fuertes en el West Coast, especialmente con la gente de habla hispana. Yo estoy grabando un disco allá, quiero aprovechar la oportunidad, pero si es muy underground. Aquí en México también lo es, pero en La Laguna somos muchos, y a nivel nacional, no se diga".

El compositor cree que cualquiera puede llegar a otro país, pero abrirse paso y mantenerse es lo difícil.

"Para cualquier artista que esté pensando en moverse de aquí, yo le diría que se atreva a salir de su zona de confort, desde musical hasta personalmente. Es muy fácil lanzar algo y que pegue y seguir con ello 10 años después. Pero seguir vigente es lanzar una nueva rola cada dos semanas, es lo que la plataforma te pide para no dejarte en el olvido. Domina la escena local, consolida una carrera, y cuando estés fuerte... muévete, porque es muy fácil querer quedarte ahí".