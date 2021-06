'Me preparé con mi botella de agua, traigo Netflix mientras'; lagunera acude por vacuna antiCOVID en Gómez Palacio

De su automóvil sale una gran sombrilla negra necesaria para evitar los intensos rayos del Sol. Se trata del vehículo de Gloria, quien decidió atender el llamado de vacunación anti-COVID-19 para los mayores de 40 años que arrancó ayer en Gómez Palacio.

Su teléfono celular con acceso a las plataformas así como un gran termo de agua fría fueron su compañía para la larga espera que haría para ser inmunizada en el drive-thru de la Expo Feria. Llegó a las 11 de la mañana y le asignaron el número 127 para tener acceso a la Velaria, donde se lleva a cabo la vacunación para quienes acuden en automóvil.

"Yo pensaba venirme temprano. solo que tenía que hacer unos pendientes, los hice y luego me vine", dijo mentalizada de que la espera sería larga. Tan fue así, que en su celular activó Netflix para ver La Casa de las Flores: La Película, sin dejar de cubrirse del Sol con su gran sombrilla negra. "Me preparé con mi botella de agua, traigo Netflix, mientras", relata entre risas.

Gloria decidió acudir este primer día para no retrasar más su inmunización. "Hablando con otros familiares de que si se iba a vacunar, y que dijeron que mañana o pasado, yo misma me dije: 'como buenos mexicanos dejamos todo para el último, y el mero día último va a estar más lleno'", por lo que optó en acudir el primer día de la jornada de vacunación y reconoció tener miedo y nervios pues "lo mío no son los piquetes".

Gloria fue una de las decenas de automovilistas que esperaron bajo los intensos rayos del Sol, ya que el acceso vehicular que se acondicionó en la ExpoFeria no cuenta con sombras por lo que muchos como ella, optaron por llevar sus sombrillas y sacarlas de sus vehículos. Otros prefirieron dejar encendido su vehículo con el aire acondicionado.